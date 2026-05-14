NVIDIA kusi graczy. Kup kartę GeForce RTX i zgarnij nowego 007 za darmo

NVIDIA odpala nową promocję dla graczy. Kupując wybrane karty GeForce RTX 50 lub komputery z tymi układami, można dostać bez dodatkowych opłat 007 First Light – nową grę o Jamesie Bondzie stawiającą na akcję i skradanie.

NVIDIA ruszyła z nową promocją skierowaną do graczy planujących zakup sprzętu z serii GeForce RTX 50. Firma dorzuca do wybranych kart graficznych i laptopów grę 007 First Light, czyli najnowszą produkcję osadzoną w świecie Jamesa Bonda. Oferta wystartowała 13 maja i potrwa do 10 czerwca 2026 roku lub do wyczerpania puli kodów.

Promocją objęto zarówno karty graficzne GeForce RTX 5090, 5080, 5070 Ti, 5070 i 5060 Ti, jak i gotowe komputery oraz laptopy wyposażone w układy RTX 50. Kod na grę otrzymają osoby kupujące sprzęt u wybranych partnerów sprzedawców (normalnie taka gra kosztuje 229 zł).

Nowy James Bond stawia na akcję i skradanie

007 First Light to nowa odsłona przygód agenta Jej Królewskiej Mości. Twórcy stawiają na szpiegowski klimat, widowiskową akcję i misje wymagające cichej infiltracji. Nie zabraknie też futurystycznych gadżetów, pościgów i walki wręcz — czyli wszystkiego, z czym kojarzy się seria o Bondzie.

Gra ma zabrać graczy w podróż po różnych zakątkach świata, a ważnym elementem rozgrywki będą nowoczesne efekty graficzne. NVIDIA mocno podkreśla wykorzystanie path tracingu oraz technologii DLSS 4.5, która dzięki AI ma poprawiać płynność animacji i jakość obrazu.

W praktyce oznacza to, że 007 First Light ma być jedną z tych produkcji, które pokażą możliwości nowych kart GeForce RTX 50 w pełnej krasie. Zobaczcie, jak gra wygląda z path tracingiem:

NVIDIA gra dobrze znaną kartą

Dodawanie gier do kart graficznych nie jest nowym pomysłem, ale producenci sprzętu regularnie wracają do tej strategii przy większych premierach. Dla wielu graczy to po prostu dodatkowy argument, by wybrać konkretny model karty właśnie teraz, a nie kilka miesięcy później.

Tym razem NVIDIA stawia na markę Jamesa Bonda, która nawet po latach wciąż działa na wyobraźnię. Zwłaszcza że 007 First Light wygląda na produkcję mocno nastawioną na efektowną oprawę wizualną — a to idealne pole do promowania nowych technologii graficznych.

Osoby zainteresowane promocją powinny jednak pamiętać, że liczba kodów jest ograniczona. Jeśli pula zostanie wyczerpana wcześniej, akcja zakończy się przed planowanym terminem 10 czerwca.