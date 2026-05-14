Zapomniał hasła do 5 bitcoinów sprzed 11 lat. AI odzyskało fortunę

Jeszcze w 2015 r. 5 bitcoinów było warte kilka tys. zł. Dziś ta sama suma to blisko 1,4 mln zł. Problem w tym, że ich właściciel od ponad dekady nie miał do nich dostępu. Wszystko przez zapomniane hasło. Z pomocą przyszła jednak sztuczna inteligencja.

Historia użytkownika znanego w serwisie X jako cprkrn brzmi jak scenariusz filmu o kryptowalutach. W 2014 lub 2015 r. posiadał portfel z 5 bitcoinami. W tamtym czasie była to ciekawostka technologiczna o wartości kilku tysięcy złotych, a nie majątek.

Problem pojawił się po zmianie hasła do portfela. Jak sam przyznał, zrobił to pod wpływem alkoholu i szybko zapomniał nowej kombinacji. Zachował jedynie stare hasło oraz fragmenty danych zapisanych na komputerze z czasów studenckich. Przez lata próbował odzyskać dostęp – bez skutku.

Wydał nawet pieniądze na profesjonalne usługi odzyskiwania danych i testował ogromne liczby możliwych kombinacji haseł. Nic nie działało.

Wrzucił cały komputer do AI

Przełom nastąpił dopiero w 2026 r. Gdy bitcoin utrzymywał się w okolicach 80–100 tys. dol. za sztukę, właściciel portfela postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem wykorzystał Claude AI – model sztucznej inteligencji stworzony przez firmę Anthropic.

Do systemu wrzucił praktycznie całą zawartość starego komputera: pliki, notatki, kopie zapasowe i archiwa sprzed lat. AI zaczęło analizować dane i szybko odkryło coś, czego wcześniej nikt nie zauważył.

Okazało się, że problem nie leżał wyłącznie w haśle. Błąd znajdował się także w narzędziu służącym do odzyskiwania portfeli bitcoin.

AI znalazło błąd w popularnym narzędziu

Claude przeanalizowało działanie programu btcrecover, używanego od lat przez społeczność kryptowalutową. Model wykrył, że aplikacja błędnie przetwarzała dane szyfrujące i w niewłaściwej kolejności łączyła klucz z hasłem.

Po poprawieniu błędu AI uruchomiło proces ponownie i odzyskało klucze prywatne do portfela. Kilka chwil później właściciel zobaczył komunikat, na który czekał ponad dekadę: dostęp do 5 BTC został przywrócony.

Ta historia pokazuje, jak ogromnie zmienił się rynek kryptowalut. Gdy bitcoiny trafiały do portfela w 2015 r., ich wartość wynosiła kilka tys. zł. Wtedy niewiele osób traktowało kryptowaluty jak poważną inwestycję. Dziś odzyskane 5 BTC jest warte około 1,4 mln zł.

Właściciel portfela nie ukrywał emocji. Po odzyskaniu środków publicznie podziękował twórcom Claude AI i przyznał, że była to ostatnia próba przed całkowitym pogodzeniem się ze stratą.

AI coraz mocniej wchodzi do świata kryptowalut

Cała historia błyskawicznie obiegła internet i wywołała dyskusję w środowisku kryptowalutowym. Dla jednych to dowód na ogromne możliwości sztucznej inteligencji. Dla innych – sygnał, że AI zaczyna radzić sobie z zadaniami, które jeszcze niedawno wymagały pracy specjalistów od bezpieczeństwa i programowania.

W tym przypadku sztuczna inteligencja nie “zhakowała” portfela. Nie złamała zabezpieczeń metodą brute force. Zamiast tego przeanalizowała stare pliki, zrozumiała sposób działania oprogramowania i samodzielnie naprawiła techniczny problem.

A to może oznaczać, że dla części osób, które od lat nie mają dostępu do swoich dawnych kryptowalut, pojawiła się właśnie nowa nadzieja. Ciekawe, czy AI pomoże Jamesowi Howellsowi odzyskać dysk z Bitcoinami zgubiony na wysypisku.

foto na wejście: Adobe Stock