Ciekawostki

Zapomniał hasła do 5 bitcoinów sprzed 11 lat. AI odzyskało fortunę

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Dyskutuj z nami

Jeszcze w 2015 r. 5 bitcoinów było warte kilka tys. zł. Dziś ta sama suma to blisko 1,4 mln zł. Problem w tym, że ich właściciel od ponad dekady nie miał do nich dostępu. Wszystko przez zapomniane hasło. Z pomocą przyszła jednak sztuczna inteligencja.

Historia użytkownika znanego w serwisie X jako cprkrn brzmi jak scenariusz filmu o kryptowalutach. W 2014 lub 2015 r. posiadał portfel z 5 bitcoinami. W tamtym czasie była to ciekawostka technologiczna o wartości kilku tysięcy złotych, a nie majątek. 

Problem pojawił się po zmianie hasła do portfela. Jak sam przyznał, zrobił to pod wpływem alkoholu i szybko zapomniał nowej kombinacji. Zachował jedynie stare hasło oraz fragmenty danych zapisanych na komputerze z czasów studenckich. Przez lata próbował odzyskać dostęp – bez skutku. 

Wydał nawet pieniądze na profesjonalne usługi odzyskiwania danych i testował ogromne liczby możliwych kombinacji haseł. Nic nie działało.

Wrzucił cały komputer do AI

Przełom nastąpił dopiero w 2026 r. Gdy bitcoin utrzymywał się w okolicach 80–100 tys. dol. za sztukę, właściciel portfela postanowił spróbować jeszcze raz. Tym razem wykorzystał Claude AI – model sztucznej inteligencji stworzony przez firmę Anthropic. 

Do systemu wrzucił praktycznie całą zawartość starego komputera: pliki, notatki, kopie zapasowe i archiwa sprzed lat. AI zaczęło analizować dane i szybko odkryło coś, czego wcześniej nikt nie zauważył. 

Okazało się, że problem nie leżał wyłącznie w haśle. Błąd znajdował się także w narzędziu służącym do odzyskiwania portfeli bitcoin. 

AI znalazło błąd w popularnym narzędziu 

Claude przeanalizowało działanie programu btcrecover, używanego od lat przez społeczność kryptowalutową. Model wykrył, że aplikacja błędnie przetwarzała dane szyfrujące i w niewłaściwej kolejności łączyła klucz z hasłem. 

Po poprawieniu błędu AI uruchomiło proces ponownie i odzyskało klucze prywatne do portfela. Kilka chwil później właściciel zobaczył komunikat, na który czekał ponad dekadę: dostęp do 5 BTC został przywrócony. 

Cloud - odpowiedzi AI

Ta historia pokazuje, jak ogromnie zmienił się rynek kryptowalut. Gdy bitcoiny trafiały do portfela w 2015 r., ich wartość wynosiła kilka tys. zł. Wtedy niewiele osób traktowało kryptowaluty jak poważną inwestycję. Dziś odzyskane 5 BTC jest warte około 1,4 mln zł.

Właściciel portfela nie ukrywał emocji. Po odzyskaniu środków publicznie podziękował twórcom Claude AI i przyznał, że była to ostatnia próba przed całkowitym pogodzeniem się ze stratą. 

AI coraz mocniej wchodzi do świata kryptowalut

Cała historia błyskawicznie obiegła internet i wywołała dyskusję w środowisku kryptowalutowym. Dla jednych to dowód na ogromne możliwości sztucznej inteligencji. Dla innych – sygnał, że AI zaczyna radzić sobie z zadaniami, które jeszcze niedawno wymagały pracy specjalistów od bezpieczeństwa i programowania. 

W tym przypadku sztuczna inteligencja nie “zhakowała” portfela. Nie złamała zabezpieczeń metodą brute force. Zamiast tego przeanalizowała stare pliki, zrozumiała sposób działania oprogramowania i samodzielnie naprawiła techniczny problem. 

A to może oznaczać, że dla części osób, które od lat nie mają dostępu do swoich dawnych kryptowalut, pojawiła się właśnie nowa nadzieja. Ciekawe, czy AI pomoże Jamesowi Howellsowi odzyskać dysk z Bitcoinami zgubiony na wysypisku.

foto na wejście: Adobe Stock

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login