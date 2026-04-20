Gracze czekają na te procesory. Intel Core Ultra 400D nadchodzi

Intel szykuje coś więcej niż zwykłą premierę procesorów. Nowa generacja ma wprowadzić rozwiązania, które mogą realnie wpłynąć na wydajność komputerów – szczególnie w grach, gdzie każdy detal ma znaczenie.

Intel pracuje nad procesorami Core Ultra 400 o nazwie kodowej Nova Lake i wiele wskazuje na to, że firma nie planuje jedynie drobnego odświeżenia oferty. Tym razem mówimy o zupełnie nowej architekturze, która ma poprawić zarówno osiągi, jak i efektywność energetyczną.

Podstawą pozostaje hybrydowa konstrukcja, łącząca dwa typy rdzeni, ale tym razem w nowej odsłonie. Procesory Nova Lake mają łączyć rdzenie wydajne Coyote Cove (P-Core) z energooszczędnymi Arctic Wolf (E-Core).

Najciekawszy element? Pamięć, która może zmienić wszystko

Największe emocje budzą jednak modele z dodatkową pamięcią podręczną bLLC (Big Last Level Cache). To właśnie ona może stać się najmocniejszym argumentem Intela w walce o graczy.

Dla mniej zaawansowanych można to porównać do "szybkiej notatki” procesora. Trafiają tam najważniejsze informacje, z których układ korzysta na bieżąco, zamiast za każdym razem sięgać do wolniejszej pamięci RAM. Im więcej takich danych może przechowywać, tym sprawniej działa całość. W grach przekłada się to na płynniejszy obraz i często wyższą liczbę klatek na sekundę.

Intel najwyraźniej chce tu stworzyć własną alternatywę modeli AMD Ryzen X3D, które w ostatnich latach zdobyły dużą popularność właśnie dzięki dodatkowej pamięci 3D V-Cache.

Wyciek zdradza konkretne liczby

Już ostatnio pisaliśmy o konfiguracji procesorów Nova Lake, ale teraz pojawiły się nowe szczegóły. Insider Jaykihn ujawnił możliwe warianty układów wyposażonych w pamięć bLLC. Według tych informacji Intel pracuje nad dwiema seriami: Core Ultra 400D oraz 400DX.

Modele z jednym chipletem już na starcie wyglądają imponująco. W zależności od wersji mają oferować od 6 do 8 wydajnych rdzeni oraz nawet 16 energooszczędnych. Do tego nawet 144 MB pamięci bLLC.

Intel Core Ultra 9 400D: 6P+12E / 108 MB bLLC

Intel Core Ultra 9 400D: 8P+12E / 132 MB bLLC

Intel Core Ultra 9 400D: 8P+16E / 144 MB bLLC

Jeszcze wyższa półka to konstrukcje dwuchipletowe. Tutaj liczby robią się naprawdę konkretne – nawet 16 rdzeni wydajnych i 32 energooszczędne. Wraz z nimi rośnie też pamięć podręczna, która może osiągnąć aż 288 MB.

Intel Core Ultra 9 400DX: 16P+24E / 264 MB bLLC

Intel Core Ultra 9 400DX: 16P+32E / 288 MB bLLC

Można jednak przypuszczać, że będą to modele skierowane głównie do stacji roboczych. Gracze raczej nie wykorzystają w pełni potencjału tak dużej liczby rdzeni, a dodatkowo nie będą to zapewne najtańsze warianty.

Gracze już nie mogą się doczekać.

Na pierwszy rzut oka to po prostu więcej rdzeni i większe liczby. W praktyce jednak chodzi o coś więcej. W grach bardzo ważna jest szybkość dostępu do danych, a nie tylko “surowa wydajność”.

To właśnie tutaj dodatkowa pamięć bLLC może zrobić różnicę. Jeśli Intel dobrze ją wykorzysta, nowe procesory mogą znacząco poprawić płynność rozgrywki – szczególnie w tytułach, które są wrażliwe na opóźnienia. Dobrze to widać w przypadku modeli AMD Ryzen X3D - np. w teście Ryzen 7 9800X3D.

Nowa platforma, nowe wymagania

Nowe procesory nie będą jednak działać na obecnych płytach głównych. Intel planuje wprowadzenie podstawki LGA 1954, co oznacza konieczność wymiany platformy. Dla części użytkowników to minus, ale z drugiej strony daje to producentowi większą swobodę w projektowaniu i możliwość wdrożenia nowych technologii.

Według dostępnych informacji, procesory Nova Lake mają trafić do produkcji pod koniec roku. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany, ich rynkowy debiut może nastąpić niedługo później.