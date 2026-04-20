Wyprzedzili składanego iPhone'a. Huawei Pura X Max zaprezentowany

Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Rynek składanych smartfonów ewoluuje w stronę szerszych i bardziej ergonomicznych proporcji. Huawei Pura X Max stanowi adaptację tego nowego formatu.

Kształt i wielkość urządzenia nasuwają skojarzenia z krążącymi plotkami na temat składanego iPhone'a, dla którego Huawei Pura X Max ma najpewniej stanowić bezpośrednią konkurencję. Warto odnotować, że już ubiegłoroczny model Huawei Pura X miał podobne proporcje, choć przy znacznie mniejszej bryle. 

Huawei Pura X Max ma formę małego tabletu

Większość składanych smartfonów ma podłużną formę po złożeniu i proporcje zbliżone do kwadratu w trybie rozłożonym. W przypadku modelu Huawei Pura X Max postawiono na:

  • zewnętrzny wyświetlacz 5,4 cala o proporcjach ok. 13:9.
  • składany wyświetlacz 7,7 cala o proporcjach ok. 4:3.

Huawei przekonuje, że szersze proporcje lepiej sprawdzają się podczas oglądania filmów, grania w gry czy przeglądania dokumentów. 

Od strony mechanicznej konstrukcja opiera się na przeprojektowanym zawiasie typu “kropla wody”, a wewnętrzny ekran zabezpieczona jest warstwą szkła UTG oraz powłokami mającym pochłaniać siłę uderzeń. Obudowa Huaweia Pura X Max ma certyfikaty odporności na wodę i pył IP58 oraz IP59.

Obsługę interfejsu rozszerzono o możliwość korzystania z nowego rysika M-Pen 3 Mini.

Huawei Pura X Max ma wyjątkowo zaawansowany aparat

Przewagą modelu Pura X Max nad przewidywanym składanym iPhone’em ma być system aparatów, który składa się z trzech modułów optycznych (plotki sugerują podwójny aparat u Apple’a).

Huawei zastosował w każdym z aparatów sensory w układzie subpikseli RYYB (czerwony, żółty, żółty, niebieski), co - według pomiarów producenta - zwiększa ilość przechwytywanego światła o 40 proc. w porównaniu do powszechnie stosowanych matryc RGB.. Główna jednostka fotograficzna wyposażona jest w 10-stopniową, mechaniczną przysłonę o zmiennym świetle, która umożliwia fizyczną kontrolę nad głębią ostrości. Z kolei aparat peryskopowy pozwala na 3,5-krotne przybliżenie optyczne. 

Podobnie jak w przypadku flagowego modelu Huawei Pura 90 Pro Max, oprogramowanie zintegrowano z technologią XMAGE, która umożliwia między innymi nakładanie efektu 3D na ruchome zdjęcia czy sygerowanie póz na portretach.

 Huawei Pura X Max
Ekran zewnętrznyOLED 5,4 cala,
1848 × 1264 (415 ppi),
1-120 Hz LTPO
Ekran wewnętrznyOLED 7,7 cala,
2584 × 1828 (411 ppi),
1-120 Hz LTPO
Głośnikistereo
CzipKirin 9030 Pro
Pamięć RAM12 lub 16 GB
Pamięć na dane256, 512 GB lub 1 TB
Aparat główny50 Mpix,
f/1,4-f/4,0,
optyczna stabilizacja
Aparat UW12,5 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,2
Aparat tele50 Mpix,
teleobiektyw 3,5x,
peryskopowy,
tryb makro,
f/2,2,
optyczna stabilizacja
Aparat przedni8 Mpix + 8 Mpix
Bateria5300 mAh,
ładowanie 66 W,
bezprzewodowe 50 W,
indukcyjne zwrotne
Łączność4G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 6.0,
NFC,
port podczerwieni,
łączność satelitarna,
eSIM
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w przycisku zasilania
Wymiary (złożony)120 x 85 x 11,2 mm
Wymiary (rozłożony)120 x 166,5 x 5,2 mm
Waga229 g
SystemHarmonyOS 6.1
OdpornośćIP59

Na razie Huawei Pura X Max trafił do sprzedaży wyłącznie w Chinach. 

