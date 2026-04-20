Wyprzedzili składanego iPhone'a. Huawei Pura X Max zaprezentowany

Rynek składanych smartfonów ewoluuje w stronę szerszych i bardziej ergonomicznych proporcji. Huawei Pura X Max stanowi adaptację tego nowego formatu.

Kształt i wielkość urządzenia nasuwają skojarzenia z krążącymi plotkami na temat składanego iPhone'a, dla którego Huawei Pura X Max ma najpewniej stanowić bezpośrednią konkurencję. Warto odnotować, że już ubiegłoroczny model Huawei Pura X miał podobne proporcje, choć przy znacznie mniejszej bryle.

Huawei Pura X Max ma formę małego tabletu

Większość składanych smartfonów ma podłużną formę po złożeniu i proporcje zbliżone do kwadratu w trybie rozłożonym. W przypadku modelu Huawei Pura X Max postawiono na:

zewnętrzny wyświetlacz 5,4 cala o proporcjach ok. 13:9.

składany wyświetlacz 7,7 cala o proporcjach ok. 4:3.

Huawei przekonuje, że szersze proporcje lepiej sprawdzają się podczas oglądania filmów, grania w gry czy przeglądania dokumentów.

Od strony mechanicznej konstrukcja opiera się na przeprojektowanym zawiasie typu “kropla wody”, a wewnętrzny ekran zabezpieczona jest warstwą szkła UTG oraz powłokami mającym pochłaniać siłę uderzeń. Obudowa Huaweia Pura X Max ma certyfikaty odporności na wodę i pył IP58 oraz IP59.

Obsługę interfejsu rozszerzono o możliwość korzystania z nowego rysika M-Pen 3 Mini.

Huawei Pura X Max ma wyjątkowo zaawansowany aparat

Przewagą modelu Pura X Max nad przewidywanym składanym iPhone’em ma być system aparatów, który składa się z trzech modułów optycznych (plotki sugerują podwójny aparat u Apple’a).

Huawei zastosował w każdym z aparatów sensory w układzie subpikseli RYYB (czerwony, żółty, żółty, niebieski), co - według pomiarów producenta - zwiększa ilość przechwytywanego światła o 40 proc. w porównaniu do powszechnie stosowanych matryc RGB.. Główna jednostka fotograficzna wyposażona jest w 10-stopniową, mechaniczną przysłonę o zmiennym świetle, która umożliwia fizyczną kontrolę nad głębią ostrości. Z kolei aparat peryskopowy pozwala na 3,5-krotne przybliżenie optyczne.

Podobnie jak w przypadku flagowego modelu Huawei Pura 90 Pro Max, oprogramowanie zintegrowano z technologią XMAGE, która umożliwia między innymi nakładanie efektu 3D na ruchome zdjęcia czy sygerowanie póz na portretach.

Huawei Pura X Max Ekran zewnętrzny OLED 5,4 cala,

1848 × 1264 (415 ppi),

1-120 Hz LTPO Ekran wewnętrzny OLED 7,7 cala,

2584 × 1828 (411 ppi),

1-120 Hz LTPO Głośniki stereo Czip Kirin 9030 Pro Pamięć RAM 12 lub 16 GB Pamięć na dane 256, 512 GB lub 1 TB Aparat główny 50 Mpix,

f/1,4-f/4,0,

optyczna stabilizacja Aparat UW 12,5 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,2 Aparat tele 50 Mpix,

teleobiektyw 3,5x,

peryskopowy,

tryb makro,

f/2,2,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 8 Mpix + 8 Mpix Bateria 5300 mAh,

ładowanie 66 W,

bezprzewodowe 50 W,

indukcyjne zwrotne Łączność 4G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 6.0,

NFC,

port podczerwieni,

łączność satelitarna,

eSIM Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w przycisku zasilania Wymiary (złożony) 120 x 85 x 11,2 mm Wymiary (rozłożony) 120 x 166,5 x 5,2 mm Waga 229 g System HarmonyOS 6.1 Odporność IP59

Na razie Huawei Pura X Max trafił do sprzedaży wyłącznie w Chinach.