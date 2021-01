Targi CES 2021 zbliżają się coraz większymi krokami, a wraz z nimi masa najróżniejszego sprzętu dla graczy. Firma ASUS postanowiła jednak już teraz uchylić rąbka tajemnicy na temat planowanych nowości.

Planujecie zakup laptop do grania? Jeżeli tak, to lepiej poczekajcie na nowości ze stajni ASUSa – producent szykuje sprzęt z nadchodzącymi procesorami i kartami graficznymi.

ASUS zapowiada nowe laptopy dla graczy – jest na co czekać!

Producent opublikował w mediach społecznościowych filmiki, w których zapowiada nowe laptopy z serii TUF Gaming i Republic of Gamers.

Czego możemy się spodziewać? Co prawda w zapowiedziach nie znajdziemy zbyt wielu szczegółów, ale ostatnie przecieki wskazywały na premierę procesorów Intel Core 11. generacji i AMD Ryzen 5000 oraz kart Nvidia GeForce RTX 3000 – to sprzęt, który będzie królować w laptopach do gier.

Więcej szczegółów powinniśmy poznać na konferencji ASUS Be Ahead – ta została zaplanowana na 13 stycznia 2021 roku na godzinę 18:00 naszego czasu. Będziecie oglądać?

Źródło: ASUS

