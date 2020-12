Karty Nvidia GeForce RTX 3000 (Ampere) mocno namieszały na rynku komputerów do grania. Producent nie zamierza na tym poprzestawać i przygotowuje ich odpowiedniki dla laptopów. Czego możemy się spodziewać?

Karty graficzne GeForce RTX 3000 w wersji dla laptopów

Co prawda producent nie ujawnia szczegółów na temat mobilnych wersji nowych GeForce’ów, ale w sieci już pojawia się sporo przecieków na temat sprzętu (są to niepotwierdzone informacje, więc należy do nich podchodzić z ograniczonym zaufaniem).

Wiemy, że jak na razie w planach są trzy karty dla laptopów: GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3070 i GeForce RTX 3060. Niewykluczone, że później pojawią się także słabsze modele.

Model Układ graficzny Jednostki cieniujące Pamięć wideo Pobór mocy GeForce RTX 3080 GA104-775-A1 6144 16 GB GDDR6 256-bit 115~150 W GeForce RTX 3070 GA104-770-A1 5120 8 GB GDDR6 256-bit 115~125 W GeForce RTX 3060 GA106-???-?? 3072 6 GB GDDR6 192-bit 80~115 W

Co ciekawe, producent zastosuje tutaj inne konfiguracje rdzeni i pamięci wideo niż w przypadku desktopowych wersji kart GeForce RTX 3080 i RTX 3070. Nowe karty pojawią się również w energooszczędnych wersjach Max-Q (przeznaczonych dla cieńszych laptopów, gdzie nie można zamontować rozbudowanego systemu chłodzenia).

Kiedy premiera laptopów do gier z kartami GeForce RTX 3000?

Wygląda na to, że nowe karty Nvidii namieszają także na rynku laptopów do grania – powinniśmy otrzymać jeszcze wydajniejsze konstrukcje, przy zachowaniu zbliżonego poboru energii elektrycznej. Pozostaje jednak podstawowe pytanie – kiedy sprzęt pojawi się w sprzedaży?



W sieci już pojawiają się pierwsze oferty przedsprzedaży laptopów z kartami GeForce RTX 3000

Wszystko na to wskazuje, że nowe karty oficjalnie zostaną zaprezentowane 12 stycznia 2021 roku na konferencji GEFORCE RTX: GAME ON i wtedy też powinniśmy poznać pierwsze laptopy, które będą korzystać z nowych grafik (wśród nich powinien być m.in. Acer Nitro 5). Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli długo czekać na dostępność sprzętu w sklepach.

Źródło: SKIKK, NotebookCheck, Twitter @ harukaze5719

