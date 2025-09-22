ASUS wpadł na ciekawy pomysł. Koniec z wtyczkami zasilania do kart graficznych

ASUS opracował nowy sposób dostarczania dodatkowego zasilania do kart graficznych – ma się tym zająć zmodyfikowane złącze PCI-Express na płycie głównej. Rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia.

Współczesne karty graficzne oferują wysoką wydajność, ale wymagają dodatkowego zasilania. Obecnie konieczne jest podłączanie osobnych przewodów zasilających bezpośrednio z zasilacza – w przypadku starszych standardów nawet kilku wtyczek, co negatywnie wpływa na estetykę wnętrza komputera.

ASUS proponuje alternatywne rozwiązanie, które może wyeliminować ten problem i uprościć proces składania komputera. Szczegóły przedstawił dyrektor generalny ASUS China, Yu Yuanlin, w materiale wideo opublikowanym na swoim profilu w serwisie Bilibili.

Nowy pomysł na zasilanie kart graficznych

Inżynierowie ASUS-a zaproponowali zwiększenie mocy dostarczanej przez złącze PCI-Express z 75 W do 250 W.



Dodatkowe zasilanie doprowadza zmodyfikowane złącze PCI-Express na płycie głównej

W tym celu zmodyfikowano gniazdo PCI-Express PCI-Express na płycie głównej – dodano pięć dodatkowych pinów z linią 12 V, co pozwala na przekazanie większej ilości energii do karty graficznej. Rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia – sprawdzi się jedynie w przypadku modeli o poborze mocy nieprzekraczającym 250 W, a więc kart graficznych ze średniej półki.

Oczywiście będzie to wymagać też modyfikacji na płycie głównej - dodatkowe zasilanie trafia do złącza dzięki 8-pinowej wtyczce PCIe umieszczonej bezpośrednio na płycie głównej (w pobliżu złącza PCI-Express).



Dodatkowe zasilanie doprowadza gniazdo PCIe 8-pin na płycie głównej

To naprawdę działa

Choć pomysł jest na razie na etapie koncepcyjnym, ASUS zdołał już zaprezentować jego praktyczne zastosowanie. Producent przygotował prototypową płytę główną oraz kartę GeForce RTX 5060 Ti, która pobierała całe wymagane zasilanie wyłącznie przez złącze PCI-Express. Sprzęt działał w pełni stabilnie, nawet podczas grania.



Karta graficzna pracowała pod pełnym obciążeniem i przy zwiększonych limitach mocy pobierała blisko 250 W mocy

Co istotne, zmodyfikowane złącze zachowuje kompatybilność ze standardowymi kartami graficznymi, które nadal mogą być zasilane klasycznymi przewodami z zasilacza. Nie wiadomo jednak, czy nowy standard zyska popularność i trafi do masowej produkcji.