Karty graficzne

ASUS wpadł na ciekawy pomysł. Koniec z wtyczkami zasilania do kart graficznych

przeczytasz w 2 min.
Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
3 komentarzeDyskutuj z nami

ASUS opracował nowy sposób dostarczania dodatkowego zasilania do kart graficznych – ma się tym zająć zmodyfikowane złącze PCI-Express na płycie głównej. Rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia.

Współczesne karty graficzne oferują wysoką wydajność, ale wymagają dodatkowego zasilania. Obecnie konieczne jest podłączanie osobnych przewodów zasilających bezpośrednio z zasilacza – w przypadku starszych standardów nawet kilku wtyczek, co negatywnie wpływa na estetykę wnętrza komputera. 

ASUS proponuje alternatywne rozwiązanie, które może wyeliminować ten problem i uprościć proces składania komputera. Szczegóły przedstawił dyrektor generalny ASUS China, Yu Yuanlin, w materiale wideo opublikowanym na swoim profilu w serwisie Bilibili.

Uruchom wideo
Obejrzyj w

Nowy pomysł na zasilanie kart graficznych 

Inżynierowie ASUS-a zaproponowali zwiększenie mocy dostarczanej przez złącze PCI-Express z 75 W do 250 W.

Zmodyfikowane złącze PCI-Express

Zmodyfikowane złącze PCI-Express
Dodatkowe zasilanie doprowadza zmodyfikowane złącze PCI-Express na płycie głównej

W tym celu zmodyfikowano gniazdo PCI-Express PCI-Express na płycie głównej – dodano pięć dodatkowych pinów z linią 12 V, co pozwala na przekazanie większej ilości energii do karty graficznej. Rozwiązanie ma jednak swoje ograniczenia – sprawdzi się jedynie w przypadku modeli o poborze mocy nieprzekraczającym 250 W, a więc kart graficznych ze średniej półki.

Oczywiście będzie to wymagać też modyfikacji na płycie głównej - dodatkowe zasilanie trafia do złącza dzięki 8-pinowej wtyczce PCIe umieszczonej bezpośrednio na płycie głównej (w pobliżu złącza PCI-Express).

Zmodyfikowane złącze PCI-Express
Dodatkowe zasilanie doprowadza gniazdo PCIe 8-pin na płycie głównej

To naprawdę działa 

Choć pomysł jest na razie na etapie koncepcyjnym, ASUS zdołał już zaprezentować jego praktyczne zastosowanie. Producent przygotował prototypową płytę główną oraz kartę GeForce RTX 5060 Ti, która pobierała całe wymagane zasilanie wyłącznie przez złącze PCI-Express. Sprzęt działał w pełni stabilnie, nawet podczas grania. 

ASUS
Karta graficzna pracowała pod pełnym obciążeniem i przy zwiększonych limitach mocy pobierała blisko 250 W mocy

Co istotne, zmodyfikowane złącze zachowuje kompatybilność ze standardowymi kartami graficznymi, które nadal mogą być zasilane klasycznymi przewodami z zasilacza. Nie wiadomo jednak, czy nowy standard zyska popularność i trafi do masowej produkcji.

Przeczytaj także:

Komentarze

3
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.
  • avatar
    Mario2k
    0
    Bardzo dobry pomysł , tyle tylko że wdrożenie i rozpowszechnienie będzie trudne
    • avatar
      gehaes
      0
      zamiast na karcie wtyczka 8-pin na płycie, grzejące się pci-e, gdyby się to upowszechniło to na biedapłytach nie będzie można uruchomić lepszych kart bo 8-pin na płycie to dodatkowy koszt. typowa akcja "robimy a potem myślimy o konsekwencjach"
      • avatar
        Witalis
        0
        Wyważanie otwartych drzwi... Szkoda pary. Lepiej niech producenci kart przeniosą w tych dłuuuugich kartach wtyczki na obudowę po krawędzi wewnętrznej lub z krótkiego boku lub z góry lub z dołu i na jedno wyjdzie. Kabli i wtyczek nie będzie widać i wszyscy będą zadowoleni i nic nie trzeba będzie zmieniać. Po co nam gniazda i wtyczki od strony szyby?

        Witaj!

        Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
        Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

        Połącz konto już teraz.

        Zaloguj przez 1Login