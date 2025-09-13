Okazja życia. Kupił kartę graficzną za 5 dolarów

Jeden z użytkowników serwisu Reddit pochwalił się nietypowym znaleziskiem w sklepie z używanym sprzętem - udało mu się kupić kartę graficzną GeForce RTX 3060 za 5 dolarów.

Sklepy z używaną elektroniką potrafią czasami zaskoczyć naprawdę wyjątkowymi okazjami. Przekonał się o tym jeden z użytkowników platformy Reddit, który trafił na nieprawdopodobną ofertę – udało mu się kupić kartę graficzną GeForce RTX 3060 za niecałe pięć dolarów.

Karta graficzna GeForce RTX 3060

Model GeForce RTX 3060 zadebiutował w lutym 2021 r. jako przedstawiciel średniej półki w rodzinie NVIDIA Ampere. Karta została zaprojektowana z myślą o graczach celujących w rozdzielczość 1080p i 1440p, zapewniając wysoką wydajność w nowszych tytułach oraz wsparcie dla technologii ray tracingu i DLSS.

RTX 3060 bazuje na układzie graficznym Ampere GA106 z 3584 jednostkami CUDA. Ma jeden wyróżnik - karta została wyposażona w 12 GB pamięci GDDR6 192-bit o przepustowości 360 GB/s. Współczynnik TDP wynosi 170 W, co sprawia, że nie należy do najbardziej prądożernych konstrukcji, a jednocześnie pozwala osiągać solidne rezultaty w grach.

GeForce RTX 3060 w międzyczasie został zastąpiony przez konstrukcje z serii GeForce RTX 4000 i RTX 5000, jednak wciąż pozostaje atrakcyjną propozycją do komfortowego grania w mniej wymagające gry oraz e-sportowe produkcje.

Karta graficzna za 5 dolarów

RexinRieter natknął się w sklepie z używaną elektroniką na kartę MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OC wystawioną za 4,99 dolara. Kupujący sprawdził kartę w domu i była w pełni sprawna.

Dla porównania – używane egzemplarze tego modelu zazwyczaj kosztują około 200 dolarów, co czyni taki zakup wręcz niewiarygodną okazją. Oczywiście takie sytuacje zdarzają się niezwykle rzadko, ale przykład ten pokazuje, że wśród sprzętu z drugiej ręki czasami można znaleźć prawdziwe perełki. Jakiś czas temu inny użytkownik Reddita kupił kartę Radeon RX 7900 XTX za 4 dolary.