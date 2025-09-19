Firma AMD po cichu wprowadziła do oferty kartę graficzną Radeon RX 7700 – model z poprzedniej generacji RDNA 3, wyróżniający się obiecującą specyfikacją. Zainteresowani gracze będą jednak zawiedzeni, bo karta nie trafi do sprzedaży w Polsce.

Jesteśmy po premierze kart graficznych Radeon RX 9000 (RDNA 4), które przyniosły sporą poprawę wydajności i funkcjonalności. Nowy sprzęt często jest polecany graczom. Tymczasem producent wprowadził do oferty model z poprzedniej generacji Radeon RX 7000 (RDNA 3) - chodzi o kartę Radeon RX 7700.

Specyfikacja Radeon RX 7700

Radeon RX 7700 to karta graficzna do grania w rozdzielczości 1440p, która teoretycznie powinna plasować się poniżej wcześniejszego modelu Radeon RX 7700 XT.

Model Radeon RX 7700 Radeon RX 7700 XT Radeon RX 7800 XT Układ graficzny AMD Navi 32 (RDNA 3) AMD Navi 32 (RDNA 3) AMD Navi 32 (RDNA 3) Jednostki cieniujące 2560 3456 3840 Jednostki Ray Accelerators 40 54 60 Jednostki AI 80 108 120 Taktowanie Game/Boost ??? 2171/2544 MHz 2124/2430 MHz Pamięć wideo 16 GB GDDR6 256-bit 12 GB GDDR6 192-bit 16 GB GDDR6 256-bit Przepustowość pamięci 624 GB/s 432 GB/s 624 GB/s Pamięć Infinity Cache 40 MB 48 MB 64 MB Współczynnik TBP (zasilanie) 263 W (2x 8-pin) 245 W (2x 8-pin) 263 W (2x 8-pin) Sugerowana cena OEM $449 (2349 zł) $499 (2699 zł)

Producent zastosował układ graficzny Navi 32 okrojony do 40 bloków obliczeniowych - łącznie dają one 2560 procesorów strumieniowych i 40 jednostek odpowiedzialnych za Ray Tracing. To zauważalnie słabsza konfiguracja niż w przypadku Radeona RX 7700 XT.

Ciekawostką jest jednak podsystem pamięci wideo. Producent zastosował bowiem 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Mówimy zatem nie tylko o pojemniejszej, ale też szybszej pamięci względem Radeona RX 7700 XT (to poziom Radeona RX 7800 XT).

Wydajność Radeon RX 7700

Producent podkreśla, że Radeon RX 7700 bez problemu radzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości 1440p na ustawieniach Ultra, a w części tytułów oferuje płynną rozgrywkę także z włączonym Ray Tracingiem.

Call of Duty: Black Ops 6 - 71 FPS

Resident Evil 4 (RT High) - 70 FPS

Dying Light 2 (RT) - 63 FPS

Red Dead Redemption 2 - 68 FPS

Hogwarts Legacy - 64 FPS

Grand Theft Auto V Enhanced (Max RT) - 66 FPS

Marvel's Spider-Man 2 - 66 FPS

Ghost of Tsushima - 66 FPS

Warto jednak pamiętać, że mamy tu do czynienia z układem poprzedniej generacji – RDNA 3, który wyraźnie odstaje pod względem wydajności w Ray Tracingu i nie oferuje wsparcia dla FSR 4. Na plus wyróżnia się natomiast stosunkowo duża pamięć wideo, co czyni kartę bardziej przyszłościowym rozwiązaniem i pozwoli jej wolniej się zestarzeć.

Tylko dla Amerykanów

Premiera Radeona RX 7700 wzbudziła spore zainteresowanie w branżowych mediach. Niestety, mamy też złą wiadomość – karta będzie dostępna wyłącznie w Ameryce Północnej i wkrótce trafi do oferty sklepu Cyberpower PC.