AMD po cichu wprowadza Radeona RX 7700 – ciekawy model, którego i tak nie kupicie

Paweł Maziarz | Redaktor serwisu benchmark.pl
Firma AMD po cichu wprowadziła do oferty kartę graficzną Radeon RX 7700 – model z poprzedniej generacji RDNA 3, wyróżniający się obiecującą specyfikacją. Zainteresowani gracze będą jednak zawiedzeni, bo karta nie trafi do sprzedaży w Polsce.

Jesteśmy po premierze kart graficznych Radeon RX 9000 (RDNA 4), które przyniosły sporą poprawę wydajności i funkcjonalności. Nowy sprzęt często jest polecany graczom. Tymczasem producent wprowadził do oferty model z poprzedniej generacji Radeon RX 7000 (RDNA 3) - chodzi o kartę Radeon RX 7700. 

Specyfikacja Radeon RX 7700 

Radeon RX 7700 to karta graficzna do grania w rozdzielczości 1440p, która teoretycznie powinna plasować się poniżej wcześniejszego modelu Radeon RX 7700 XT

ModelRadeon RX 7700Radeon RX 7700 XTRadeon RX 7800 XT
Układ graficznyAMD Navi 32 (RDNA 3)AMD Navi 32 (RDNA 3)AMD Navi 32 (RDNA 3)
Jednostki cieniujące256034563840
Jednostki Ray Accelerators405460
Jednostki AI80108120
Taktowanie Game/Boost???2171/2544 MHz2124/2430 MHz
Pamięć wideo16 GB GDDR6 256-bit12 GB GDDR6 192-bit16 GB GDDR6 256-bit
Przepustowość pamięci624 GB/s432 GB/s624 GB/s
Pamięć Infinity Cache40 MB48 MB64 MB
Współczynnik TBP (zasilanie)263 W (2x 8-pin)245 W (2x 8-pin)263 W (2x 8-pin)
Sugerowana cenaOEM$449 (2349 zł)$499 (2699 zł)

Producent zastosował układ graficzny Navi 32 okrojony do 40 bloków obliczeniowych - łącznie dają one 2560 procesorów strumieniowych i 40 jednostek odpowiedzialnych za Ray Tracing. To zauważalnie słabsza konfiguracja niż w przypadku Radeona RX 7700 XT. 

Ciekawostką jest jednak podsystem pamięci wideo. Producent zastosował bowiem 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Mówimy zatem nie tylko o pojemniejszej, ale też szybszej pamięci względem Radeona RX 7700 XT (to poziom Radeona RX 7800 XT). 

Wydajność Radeon RX 7700 

Producent podkreśla, że Radeon RX 7700 bez problemu radzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości 1440p na ustawieniach Ultra, a w części tytułów oferuje płynną rozgrywkę także z włączonym Ray Tracingiem. 

  • Call of Duty: Black Ops 6 - 71 FPS
  • Resident Evil 4 (RT High) - 70 FPS
  • Dying Light 2 (RT) - 63 FPS
  • Red Dead Redemption 2 - 68 FPS
  • Hogwarts Legacy - 64 FPS
  • Grand Theft Auto V Enhanced (Max RT) - 66 FPS
  • Marvel's Spider-Man 2 - 66 FPS
  • Ghost of Tsushima - 66 FPS 

Warto jednak pamiętać, że mamy tu do czynienia z układem poprzedniej generacji – RDNA 3, który wyraźnie odstaje pod względem wydajności w Ray Tracingu i nie oferuje wsparcia dla FSR 4. Na plus wyróżnia się natomiast stosunkowo duża pamięć wideo, co czyni kartę bardziej przyszłościowym rozwiązaniem i pozwoli jej wolniej się zestarzeć. 

AMD Radeon RX 7700 XT

Tylko dla Amerykanów 

Premiera Radeona RX 7700 wzbudziła spore zainteresowanie w branżowych mediach. Niestety, mamy też złą wiadomość – karta będzie dostępna wyłącznie w Ameryce Północnej i wkrótce trafi do oferty sklepu Cyberpower PC. 

