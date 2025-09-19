AMD po cichu wprowadza Radeona RX 7700 – ciekawy model, którego i tak nie kupicie
Firma AMD po cichu wprowadziła do oferty kartę graficzną Radeon RX 7700 – model z poprzedniej generacji RDNA 3, wyróżniający się obiecującą specyfikacją. Zainteresowani gracze będą jednak zawiedzeni, bo karta nie trafi do sprzedaży w Polsce.
Jesteśmy po premierze kart graficznych Radeon RX 9000 (RDNA 4), które przyniosły sporą poprawę wydajności i funkcjonalności. Nowy sprzęt często jest polecany graczom. Tymczasem producent wprowadził do oferty model z poprzedniej generacji Radeon RX 7000 (RDNA 3) - chodzi o kartę Radeon RX 7700.
Specyfikacja Radeon RX 7700
Radeon RX 7700 to karta graficzna do grania w rozdzielczości 1440p, która teoretycznie powinna plasować się poniżej wcześniejszego modelu Radeon RX 7700 XT.
|Model
|Radeon RX 7700
|Radeon RX 7700 XT
|Radeon RX 7800 XT
|Układ graficzny
|AMD Navi 32 (RDNA 3)
|AMD Navi 32 (RDNA 3)
|AMD Navi 32 (RDNA 3)
|Jednostki cieniujące
|2560
|3456
|3840
|Jednostki Ray Accelerators
|40
|54
|60
|Jednostki AI
|80
|108
|120
|Taktowanie Game/Boost
|???
|2171/2544 MHz
|2124/2430 MHz
|Pamięć wideo
|16 GB GDDR6 256-bit
|12 GB GDDR6 192-bit
|16 GB GDDR6 256-bit
|Przepustowość pamięci
|624 GB/s
|432 GB/s
|624 GB/s
|Pamięć Infinity Cache
|40 MB
|48 MB
|64 MB
|Współczynnik TBP (zasilanie)
|263 W (2x 8-pin)
|245 W (2x 8-pin)
|263 W (2x 8-pin)
|Sugerowana cena
|OEM
|$449 (2349 zł)
|$499 (2699 zł)
Producent zastosował układ graficzny Navi 32 okrojony do 40 bloków obliczeniowych - łącznie dają one 2560 procesorów strumieniowych i 40 jednostek odpowiedzialnych za Ray Tracing. To zauważalnie słabsza konfiguracja niż w przypadku Radeona RX 7700 XT.
Ciekawostką jest jednak podsystem pamięci wideo. Producent zastosował bowiem 16 GB pamięci GDDR6 256-bit. Mówimy zatem nie tylko o pojemniejszej, ale też szybszej pamięci względem Radeona RX 7700 XT (to poziom Radeona RX 7800 XT).
Wydajność Radeon RX 7700
Producent podkreśla, że Radeon RX 7700 bez problemu radzi sobie z najnowszymi grami w rozdzielczości 1440p na ustawieniach Ultra, a w części tytułów oferuje płynną rozgrywkę także z włączonym Ray Tracingiem.
- Call of Duty: Black Ops 6 - 71 FPS
- Resident Evil 4 (RT High) - 70 FPS
- Dying Light 2 (RT) - 63 FPS
- Red Dead Redemption 2 - 68 FPS
- Hogwarts Legacy - 64 FPS
- Grand Theft Auto V Enhanced (Max RT) - 66 FPS
- Marvel's Spider-Man 2 - 66 FPS
- Ghost of Tsushima - 66 FPS
Warto jednak pamiętać, że mamy tu do czynienia z układem poprzedniej generacji – RDNA 3, który wyraźnie odstaje pod względem wydajności w Ray Tracingu i nie oferuje wsparcia dla FSR 4. Na plus wyróżnia się natomiast stosunkowo duża pamięć wideo, co czyni kartę bardziej przyszłościowym rozwiązaniem i pozwoli jej wolniej się zestarzeć.
Tylko dla Amerykanów
Premiera Radeona RX 7700 wzbudziła spore zainteresowanie w branżowych mediach. Niestety, mamy też złą wiadomość – karta będzie dostępna wyłącznie w Ameryce Północnej i wkrótce trafi do oferty sklepu Cyberpower PC.
Komentarze0
Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!