Snapdragon X2 Elite Extreme w testach. Jak wypada na tle procesorów Intel i AMD?

Qualcomm wprowadza na rynek Snapdragon X2 Elite Extreme, nowy procesor dla laptopów, który w pierwszych testach imponuje wydajnością. Układ pokazuje moc w zadaniach jednowątkowych, grafice i AI, stając się realnym rywalem dla Intela i AMD.

Qualcomm podczas tegorocznego Snapdragon Summit zaprezentował nową generację procesorów dla laptopów – Snapdragon X2 Elite. Druga generacja układów stanowi kontynuację rozwoju jednostek ARM, które mają konkurować z tradycyjnymi rozwiązaniami Intela i AMD w segmencie wydajnych laptopów klasy premium.

Snapdragon X2 Elite Extreme

Najmocniejszy wariant, oznaczony jako Extreme, oferuje 18 rdzeni CPU, usprawniony układ graficzny Adreno oraz jednostkę NPU o wydajności do 80 TOPS. Nowa platforma wspiera też szybkie pamięci LPDDR5x umieszczone bezpośrednio w układzie, co pozwala na uzyskanie imponującej przepustowości rzędu 228 GB/s.

Wszystko to sugeruje, że Qualcomm traktuje segment PC niezwykle poważnie i chce zaoferować konstrukcję, która nie tylko będzie energooszczędna, ale i realnie konkurencyjna pod względem wydajności. Podczas wydarzenia producent ujawnił wyniki testów, które szczegółowo przeanalizował serwis HotHardware.

Konkurencja dla procesorów Intel i AMD

Chip Qualcomma osiąga rekordowe wyniki w pracy jednowątkowej – w wielu scenariuszach wyprzedza nie tylko mobilne układy Intela i AMD, ale także niektóre procesory desktopowe. W wielowątkowych obciążeniach sytuacja wygląda nieco inaczej: tutaj X2 Elite Extreme ustępuje topowym jednostkom Intela Core i AMD Ryzen, ale i tak zapewnia bardzo solidne osiągi, zwłaszcza w kontekście energooszczędności.

Nowa generacja zintegrowanego układu Adreno też przynosi znaczną poprawę osiągów. W benchmarkach 3DMark Snapdragon X2 Elite Extreme wyprzedza wszystkie zintegrowane GPU Intela i większość konkurencyjnych rozwiązań AMD, osiągając poziom porównywalny z mobilnym GeForce RTX 3050.

Qualcomm szczególnie mocno akcentuje możliwości swojego NPU, które w nowej wersji oferuje wydajność na poziomie 80 TOPS. Testy pokazują, że to realny krok naprzód – w benchmarku Procyon AI układ X2 Elite Extreme osiąga wyniki przewyższające nawet mobilnego GeForce RTX 4070. W porównaniu z poprzednią generacją Snapdragonów to ponad dwukrotny wzrost wydajności, co czyni nową platformę jednym z najmocniejszych rozwiązań AI dostępnych w laptopach.

Będzie hit?

Snapdragon X2 Elite Extreme zapowiada się jak ciekawa alternatywa dla laptopów opartych na procesorach Intel Core Ultra i AMD Ryzen. Teoretycznie użytkownicy mogą liczyć na wyjątkowo mocne wyniki jednowątkowe, bardzo dobrą wydajność w zastosowaniach wielowątkowych. Do tego niezłą grafikę oraz ogromny skok wydajności w zadaniach AI.

Jak będzie w praktyce? Tego dowiemy się po testach pierwszych laptopów z nowym Snapdragonem - według zapowiedzi, takie konstrukcje mają zadebiutować w pierwszej połowie 2026 r.