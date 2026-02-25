Studio w plecaku? ASUS ProArt PX13 GoPro Edition już w Polsce

ASUS wprowadza do Polski limitowanego ProArt PX13 GoPro Edition – 13-calowego laptopa, który sprawdzi się jako mobilne studio. Nie chodzi jednak tylko o wydajność, ale też dodatkowe funkcje.

Na polski rynek trafił ASUS ProArt PX13 GoPro Edition – limitowana wersja 13-calowego konwertowalnego laptopa, przygotowana we współpracy z GoPro. Sprzęt jest skierowany do twórców wideo, szczególnie korzystających z kamer GoPro i materiałów 360°. Co takiego go wyróżnia?

Ekran 3K OLED i narzędzia dla twórców

Laptop wyposażono w 13,3-calowy panel 3K ASUS Lumina OLED o proporcjach 16:10. Ekran jest dotykowy i obsługuje rysik (MPP 2.6, np. ASUS Pen 3.0). Dodatkowym elementem jest ASUS DialPad – wirtualne pokrętło w touchpadzie, które umożliwia m.in. regulację parametrów w aplikacjach graficznych i montażowych.

Specyfikacja: AMD Ryzen AI i do 128 GB RAM

Sercem urządzenia jest procesor AMD Ryzen AI Max+ 395 z wydajną grafiką AMD Radeon RX 8060S i jednostką NPU o wydajności do 50 TOPS. Układ ma przyspieszać zadania związane z AI – m.in. redukcję szumów, skalowanie obrazu czy generatywne efekty – wykonywane lokalnie, bez konieczności korzystania z chmury.

Laptop można wyposażyć w maksymalnie 128 GB pamięci LPDDR5X (8000 MT/s). Producent kieruje tę konfigurację do osób pracujących z materiałem wysokiej rozdzielczości i wieloma aplikacjami jednocześnie.

Mobilna, wzmacniana konstrukcja 360°

PX13 ma 13,3-calowy ekran i zawias 360°, co pozwala korzystać z niego jak z klasycznego laptopa, tabletu lub w trybie „namiotu”. Całość waży 1,39 kg i ma 15,8 mm grubości. Co więcej, konstrukcja ma też certyfikat wytrzymałości: MIL-STD-810H.

Laptop został zaprojektowany z myślą o pracy w terenie. W zestawie znajduje się dopasowane etui oraz specjalne opakowanie z pianką modułową, które można przekształcić w pudełko transportowe na sprzęt GoPro.

Integracja z GoPro i obsługa wideo 360°

Najważniejszą różnicą względem standardowego modelu jest integracja z ekosystemem GoPro. Laptop ma dedykowany przycisk GoPro Hotkey, uruchamiający aplikację GoPro Player. Dodatkowo zainstalowano na nim aplikację StoryCube, która automatycznie pobiera pliki z chmury, rozpoznaje typ materiału i porządkuje je z wykorzystaniem AI. W praktyce oznacza to mniej ręcznej pracy przy imporcie i katalogowaniu nagrań.

Co więcej, producent dorzuca 12-miesięczną subskrypcję GoPro Premium+ (z nielimitowaną przestrzenią w chmurze).

To nie są tanie rzeczy

ProArt PX13 GoPro Edition jest już dostępny w Polsce. Cena startuje od 13 999 zł za konfigurację z procesorem AMD Ryzen AI Max+ 395, 128 GB pamięci RAM i dyskiem SSD NVMe 1 TB.

Warto dodać, że laptop objęty jest standardową gwarancją producenta oraz dodatkowym rokiem ochrony w ramach programu ASUS Perfect Warranty (po rejestracji).