Firma ASUS oficjalnie wprowadziła na rynek polski swój najnowszy flagowiec, ASUS Zenfone 12 Ultra. Smartfon jest kontynuacją linii Zenfone. Na uwagę zasługuje jego wydajny procesor, pojemna bateria, rozbudowane funkcje foto i wideo oraz narzędzia AI. Co go wyróżnia?

ASUS Zenfone 12 Ultra zadebiutował w Polsce oficjalnie 6 lutego jako jeden z flagowców tajwańskiego producenta, oferując 16 GB RAM oraz baterię o pojemności 5500 mAh. Producent opisuje go, jako “przełomowego smartfona z zaawansowaną sztuczną inteligencją”. Choć procesor w tym modelu to największa nowość, Zenfone 12 Ultra nie wprowadza większych innowacji względem poprzednika. Uwagę przykuwa cena tego modelu, która wynosi 4899 zł, co jest o wiele korzystniejsze w porównaniu do cen innych podobnych modeli na rynku.

ASUS Zenfone 12 Ultra ma teleobiektyw ze stabilizacją obrazu

Zenfone 12 Ultra, mimo specyfikacji na wysokim poziomie, skupia się na technologiach takich jak: złącze jack 3,5 mm oraz procesor Snapdragon 8 Elite, co wpływa na pozytywną ocenę wydajności urządzenia. Jak zapowiada producent, ekran nowego smartfona - AMOLED LTPO - o przekątnej 6,78 cala oferuje rozdzielczość Full HD+ oraz adaptacyjną częstotliwość odświeżania do 120 Hz, zapewniając niesamowite doznania wizualne podczas oglądania filmów czy grania w gry.

Pod względem fotograficznym ASUS wprowadził kilka ulepszeń. Nowy flagowiec ma w sumie trzy tylne aparaty: główny obiektyw 50 Mpix, teleobiektyw 32 Mpix oraz szerokokątny obiektyw 13 Mpix, umożliwiają rejestrowanie zdjęć i filmów na profesjonalnym poziomie. Dodatkowo przedni aparat o rozdzielczości 32 Mpix sprawia się doskonale podczas wideorozmów lub robienia selfie. Smartfon posiada również zaawansowaną stabilizację gimbalową oraz funkcję nagrywania filmów w jakości do 4K z blokadą fokusu na obiektach. Nowa matryca LYT-700 i 32-megapikselowy teleobiektyw z optyczną stabilizacją obrazu zasługują na pochwałę.

Narzędzia AI na co dzień

Zenfone 12 Ultra to nie tylko smartfon, ale jak chwali się producent, także zaawansowane narzędzie do codziennej pracy. Dzięki zestawowi AI Daily Tools użytkownicy zyskują dostęp do pięciu innowacyjnych funkcji:

AI Transcript 2.0 – automatyczna transkrypcja i podsumowanie spotkań, rozpoznawanie wielu mówców oraz tłumaczenie treści na różne języki.

AI Article Summary – błyskawiczne streszczenia artykułów internetowych w przystępnej formie.

AI Document Summary – szybkie podsumowywanie dokumentów w formatach PDF, Word i innych.

AI Call Translator 2.0 – tłumaczenie rozmów telefonicznych i połączeń w aplikacjach IM w czasie rzeczywistym.

Circle to Search – błyskawiczne wyszukiwanie informacji poprzez zaznaczanie obiektów na ekranie.

ASUS Zenfone 12 Ultra jest dostępny w trzech kolorach, które są inspirowane filozofią Zen: harmonijnej zieleni Sage Green, klasycznej czerni Ebony Black oraz subtelnej bieli Sakura White. Cały design dopełnia matowa obudowa z zaokrąglonymi krawędziami oraz odporność na pył i wodę (IP68). Czy za rok znajdzie się w zestawieniu najpopularniejszych smartfonów 2025 roku? Czas pokaże.

Źródło zdjęcia i informacji: Asus News