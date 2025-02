Nowe narzędzie sztucznej inteligencji w wersji premium wprowadza na polski rynek sieć T-Mobile. W ramach współpracy z Perplexity możemy otrzymać dostęp na rok za darmo i zaoszczędzić nawet 1200 zł. Czym różni się od wyszukiwarki Google?

Choć generatywna sztuczna inteligencja pojawiła się w naszym życiu dopiero dwa lata temu, to już coraz intensywniej rewolucjonizuje naszą rzeczywistość. Nowe narzędzie Perplexity AI łączy w sobie kilka najlepszych cech dotychczasowych modeli sztucznej inteligencji, czyniąc ją unikatowym narzędziem. Perplexity może zmienić sposób, w jaki wyszukujemy informacje w internecie.

Czym jest nowe narzędzie sztucznej inteligencji?

Perplexity AI została uruchomiona w sierpniu 2022 roku w San Francisco i szybko zdobyła popularność jako narzędzie umożliwiające użytkownikom zadawanie pytań w naturalny sposób oraz otrzymywanie precyzyjnych odpowiedzi, wzbogaconych o linki do źródeł i cytaty. Do Polski zdaje się wchodzić teraz szerzej dzięki partnerstwu z T-Mobile. W wersji podstawowej jest dostępna tak samo, jak inne modele AI, typu ChatGPT czy kontrowersyjny DeepSeek.

- Perplexity AI to answer engine – zaproponowaliśmy tłumaczenie “odpowiadarka”. Nie wiem, czy się przyjmie, ale to oddaje istotę tego, czym właściwie jest - wyjaśniał Kuba Hajdak, ekspert ds. AI i komunikacji T-Mobile podczas konferencji w Warszawie.

Czym Perplexity AI różni się od wyszukiwarki Google? Po wpisaniu hasła - zamiast otrzymać listę 10 linków - działa jak "odpowiadarka" - udziela bezpośredniej odpowiedzi na zadane pytanie, podając źródło. Nie tylko generuje treści, ale analizuje konteksty i materiały oraz jest interaktywna. Perplexity łączy w sobie zalety wyszukiwarki i chatbota. Pozwala na zadawanie pytań w sposób naturalny i uzyskiwanie precyzyjnych odpowiedzi. Perplexity ma też dostęp do danych zamieszczanych np. na platformie LinkedIN, co może skutkować bardziej szczegółowymi wynikami wyszukiwania w porównaniu do Google.

Jak działa Perplexity AI?

Perplexity wykorzystuje zaawansowane algorytmy przetwarzania języka naturalnego, które analizują pytania użytkowników i przeszukują ogromne zasoby internetowe, aby dostarczyć trafne odpowiedzi. System uczy się na podstawie interakcji z użytkownikami, co pozwala mu dostosowywać wyniki do ich indywidualnych potrzeb. Kluczowe cechy Perplexity AI obejmują: generowanie treści, co umożliwia szybkie udzielanie odpowiedzi na różnorodne pytania, analizę kontektu - Perplexity rozumie skomplikowane pytania i dostosowuje odpowiedzi do potrzeb użytkowników, a także interaktywność - użytkownicy mogą prowadzić rozmowę, zadając kolejne pytania.

Narzędzie podaje też źródła swoich odpowiedzi, umożliwiając użytkownikom weryfikację informacji. Użytkownicy Perplexity Pro mogą przesyłać pliki do analizy, co jest przydatne np. przy przeglądaniu długich dokumentów. Podobne narzędzie jedynie do samej analizy dokumentów czy nagrań działa już na rynku, jest to np. Google Notebook LM, który jest dostępny bezpłatnie.

Z T-Mobile można zaoszczędzić 1200 zł na rok

Wersja Perplexity Pro oferuje dodatkowe funkcje, takie jak przesyłanie plików do analizy, obsługę głosową, nieograniczone szybkie wyszukiwania, możliwość wyboru preferowanego modelu (np. GPT-4o, Claude-3, o3-mini) oraz wizualizowanie odpowiedzi za pomocą Playground AI, DALL-E, SDXL i innych.

T-Mobile w ramach współpracy z Perplexity AI oferuje roczną bezpłatną subskrypcję na inteligentną wyszukiwarkę Perplexity Pro – w ramach Magenta Moments. Chce, by Polacy jeszcze bardziej zaufali sztucznej inteligencji i z niej korzystali.

- Zrobiliśmy międzynarodowe badanie dotyczące AI, z którego wynika, że mniej więcej połowa Polaków jest entuzjastami AI, to znaczy odpowiada pozytywnie na pytania “czy chciabyś wykorzystywać AI?”, “czy czujesz, że pomogłoby ci to w pracy?”, ale także zgadza się z takim stwierdzeniem, że “AI pozwala mi robić rzeczy, których do tej pory nie mogłem robić”. To budujące, optymistyczne podejście - mówił Kuba Hajdak, ekspert ds. AI i komunikacji T-Mobile. Dodając, że jako sieć będą starali się jeszcze mocniej pogłębić zaufanie do korzystania sztucznej inteligencji wśród Polaków w każdym wieku.

Użytkownicy programu Magenta Moments mogą już skorzystać z limitowanej oferty na 12 miesięcy darmowej subskrypcji Perplexity Pro. Usługa dostępna jest dla nowych użytkowników Perplexity i można ją aktywować w aplikacji „Mój T-Mobile” do 28 lutego lub do wyczerpania puli kodów. Subskrypcja zakończy się automatycznie po jej wygaśnięciu. Kod nie łączy się z innymi promocjami. Szczegółowe informacje o ofercie dostępne są w aplikacji „Mój T-Mobile”. Po okresie promocyjnym, abonament jest dostępny od 99 zł za miesiąc w ramach programu Magenta Moments.

Źródło grafiki: Perplexity.ai, zdjęcie własne, T-Mobile