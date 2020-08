Asus ZenFone 7 zalicza się najciekawszych smartfonów, na jakie w tym roku jeszcze czekamy. Patrząc na wyniki sondy pod podlinkowanym artykułem łatwo zauważyć, że nadzieje związane z tym modelem ma również wielu z Was. Wynika to w głównej mierze z racji ciepłego przyjęcia Asus ZenFone 6, który wyróżnia się obracanym (rozkładanym) aparatem fotograficznym. Element ten pojawi się również w nowym modelu.

To o tyle istotne, że takie rozwiązanie eliminuje jakiekolwiek wcięcie w wyświetlaczu na frontowy aparat. Co więcej, jeden moduł pełni tu rolę i głównego i frontowego aparatu, w związku z czym selfie przewyższają jakością te z konkurencyjnych smartfonów za podobne pieniądze. Zmiana względem poprzednika jednak będzie, tym razem producent zastosuje nie dwa, ale trzy obiektywy.

This is the Flagship Zenfone 7 with Snapdragon 865 CPU, and likely Not-so-Flagship 60Hz LCD Display pic.twitter.com/OCEUfnlHvs