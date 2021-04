SAKE, PICASSO i VODKA to kodowe określenie nowych smartfonów przygotowywanych przez firmę ASUS. Wszystkie powinny być interesujące, a jeden może stanowić wręcz spełnienie marzeń niektórych użytkowników.

Topowy smartfon z ekranem mniejszym niż 6 cali

W zeszłym miesiącu światło dzienne ujrzał ASUS ROG Phone 5. Chociaż tajwański producent nie jest szczególnie popularny na rynku mobilnym, szykuje kolejne nowości. Mowa o serii ASUS ZenFone 8, która wedle najświeższych doniesień będzie liczyła sobie trzech przedstawicieli. Jeśli śmieszą kogoś kodowe nazwy SAKE, PICASSO i VODKA to wypada przypomnieć, że nie są to kierunki obce temu producentowi. Serię ASUS ZenFone 7 określał roboczo jako TEQUILA.

Nie same nazewnictwo jest tu zresztą najważniejsze, ale to co może mieć do zaoferowania VODKA, a konkretnie ASUS ZenFone 8 mini. Już wcześniej pojawiały się na jego temat optymistyczne doniesienia, teraz jest w zasadzie jeszcze bardziej obiecująco. Smartfon ten ma zostać wyposażony w ekran o przekątnej 5.92 cala. Może nie jest to rekordowo niewielka przekątna, ale jak na obecne standardy i tak mówilibyśmy o dość kompaktowej konstrukcji. Co ważne, mówi się tu o ekranie OLED z podwyższoną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Pojawiła się też wzmianka na temat baterii. Nie pojemności, ale mocy ładowania 30W.

Seria ASUS ZenFone 8 - możliwe modele

ASUS ZenFone 8 mini - ekran AMOLED 5.92 cala, Full HD+, 120 Hz, podwójny aparat

ASUS ZenFone 8 - ekran AMOLED 6.67 cala, Full HD+, 120 Hz, potrójny aparat

ASUS ZenFone 8 Pro - ekran AMOLED o nieznanej przekątnej, rozdzielczości i częstotliwości odświeżania

Wspólną cechą całej serii ma być bardzo wysoka wydajność gwarantowana przez procesor Qualcomm Snapdragon 888. Możliwe, że jednocześnie producent zdecyduje się na różne zasoby pamięci w poszczególnych modelach. Z pewnością należy spodziewać się także kilku innych rozbieżności w specyfikacjach, głównie w zakresie aparatów fotograficznych, możliwe, że również technologii ładowania baterii.

Co do aparatów, wyłącznie w modelu ASUS ZenFone 8 mini ma być on dość skromny jeśli chodzi o liczbę obiektywów, bo podwójny (Sony IMX686 i Sony IMX663). Żadne źródła nie skupiają się natomiast na tym, w jaki sposób producent zdecyduje się osadzić tutaj aparaty. W poprzedniej serii były one rozkładane, dzięki czemu udało się uniknąć oszpecania ekranów wcięciami na kamerki do selfie. Byłoby dobrze, aby ASUS z tego nie rezygnował i tym samym również nadchodzącym nowościom pozwolił wyróżniać się na tle często identycznie wyglądających konkurentów.

Źródło: xda-developers

Warto zobaczyć również: