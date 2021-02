ASUS powinien wkrótce pochwalić się nowymi smatfonami. O pracach nad modelem ROG Phone 5 wiemy od dawna, ale możliwe, że wraz z nim zadebiutuje również ZenFone Mini.

ASUS ZenFone Mini ma być kompaktowy, ale flagowy

I byłoby to mocne uderzenie tego producenta, zwłaszcza jeśli sprawdzą się nieoficjalne informacje na temat obydwu modeli. Smartfony już jakiś czas temu bardzo urosły i kompaktowe konstrukcje można policzyć na placach jednej dłoni. Premiera iPhone'a 12 mini miała sprawić, że podobne propozycje przygotują też inni. I jest to coraz bardziej prawdopodobne. Nadciąga nowa Sony Xperia Compact, ale może jeszcze ciekawy będzie ASUS ZenFone Mini.

W tym przypadku mamy otrzymać bowiem smartfona o topowej specyfikacji, między innymi z procesorem Qualcomm Snapdragon 870 (Qualcomm Snapdragon 888 powinien pojawić się w ROG Phone 5) oraz 8 GB RAM, ale i ekranem AMOLED o przekątnej poniżej 6 cali. Nie zwiastuje to rekordowo małych gabarytów, ale jak na obecne standardy kompaktowe, a dodatkowo dzięki temu ekran ma być niczym nieoszpecony, bo podobno, wzorem modeli ZenFone 7 i ZenFone 7 Pro, producent chce zastosować rozkładany aparat fotograficzny (chociaż podwójny, a nie potrójny)

Czy potrzebujemy mniejszych smartfonów?

Wspomniany iPhone 12 mini nie bije rekordów sprzedaży, ale trzeba brać poprawkę na pewne kwestie. Apple niejako dopuściło do kanibalizacji, bo w zeszłym roku wydany został też iPhone SE (2020) i on na brak zainteresowania nie narzekał. Ceny zrobiły swoje, iPhone 12 mini jest tylko odrobinę tańszy niż iPhone 12 i zapewne niektóre osoby podeszły do tematu stereotypowo w myśl zasady większy = lepszy.

W świecie Androida może wyglądać to nieco inaczej, zwłaszcza, że panuje ogromna posucha w temacie mniejszych smartfonów. Ostatni z ciekawych to na dobrą sprawę Samsung Galaxy S10e z 5.8-calowym ekranem, który debiutował na początku 2019 roku. Jeśli przecieki się sprawdzą, w najbliższych tygodniach do sprzedaży trafi nowa Sony Xperia Compact ze średniej półki i ASUS ZenFone Mini z mocniejszą specyfikacją.

Brakuje Wam smartfonów z mniejszymi ekranami?

