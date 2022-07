Asus Zenfone 9 to coś więcej niż, jak na dzisiejsze standardy, kompaktowy smartfon. Sprawdźcie, o jak ciekawą specyfikację pokusił się tutaj tajwański producent. I o czym zapomniał.

Premiera Asus Zenfone 9, bardzo ciekawego smartfona

Opublikowaliśmy ostatnio recenzję ROG Phone'a 6 Pro, który (poza możliwościami fotograficznymi) jest najbardziej dopakowanym smartfonem na rynku. Imponuje wydajnością, jakością dźwięku z wbudowanych głośników, mnóstwem ciekawych opcji w oprogramowaniu i szeregiem dodatkowych akcesoriów zwiększających funkcjonalność i dobrze wpasowujących się w gamingową stylistykę. Wady? Niewiele, aczkolwiek niektórym nie musi pasować dość mocno sprecyzowane grono odbiorców, gabaryty oraz wysoka cena. Tu Asus wychodzi jednak naprzeciw ze swoją drugą serią - ZenFone. Zgodnie z obietnicami zaprezentowano dziś model ZenFone 9.

Zachował najważniejszą cechę swojego poprzednika (ZenFone'a 8), czyli kompaktowe rozmiary (jest odrobinę grubszy, ale za to minimalnie krótszy i węższy). W niektórych względach bliżej mu jednak do wspomnianego ROG Phone'a 6 Pro (i bliźniaczego ROG Phone'a 6), a znajdziemy nawet elementy, w których ma przewagę. No i wydaje się targetowany „dla mas”, także z racji niższych cen.

Specyfikacja Asus Zenfone 9

Android 12 z ZenUI (gwarantowane 2 duże aktualizacje)

5,92-calowy ekran AMOLED (Samsung), 1080 x 2400 pikseli, 120 Hz, HDR10+

procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), Adreno 730

8 GB / 16 GB pamięci RAM LPDDR5

128 / 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1

kamera główna 50 Mpix, f/1.9 z OIS + 12 Mpix, f/2.2

kamera przednia 12 Mpix, f/2.45

Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC, 5G

dual SIM, podwójne głośniki stereo Dirac, złącze 3,5 mm jack (Qualcomm Aqstic), IP68

bateria 4300 mAh, ładowanie 30W

wymiary 146,5 x 68,1 x 9,1 mm

waga 169 g

Kompaktowy smartfon o wysokiej wydajności

Zenfone 9 został wyposażony w wyświetlacz o przekątnej 5,92 cala. Jednocześnie producent zamknął w obudowie absolutnie topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 wykonany w 4 nm procesie technologicznym (ten sam co w serii ROG Phone 6). To bezsprzecznie od teraz najwydajniejszy kompaktowy smartfon na rynku. Przynajmniej wśród modeli z systemem Google Android, gdyby ktoś chciał się spierać i wyciągać iPhone'y.

System jest tu dość bliski czystej wersji, zastosowano też pamięć w nowszych, szybkich standardach. Zastanawiać może jednak spory rozrzut, ponieważ kupujący otrzymają do wyboru 8 GB lub 16 GB pamięci RAM. Aparat fotograficzny nadal jest podwójny, z obiektywami szerokokątnym i ultraszerookątnym, ale nie można powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Tym razem mowa o matrycach Sony IMX766 oraz Sony IMX363. Zenfone 9 posiada optyczną stabilizację obrazu i może rejestrować materiały wideo w jakości 8K przy 24 kl/s oraz 4K przy 30 kl/s i 60 kl/s. Względem zeszłorocznego modelu zauważalnie zmienił się sposób osadzenia głównego aparatu fotograficznego, obiektywy są znacznie większe i umieszczone oddzielnie.

Zastrzeżeń nie budzą podane parametry wyświetlacza, czytnik linii papilarnych zdecydowano się ulokować na bocznej krawędzi (zintegrowano go z przyciskiem zasilania). Ekran pokrywa szkło Gorilla Glas Victus, ramki są aluminiowe, a tylny panel to tworzywo sztuczne. Tyle, że wyróżnia się na tle innych bardzo delikatną fakturą. No i cała konstrukcja jest wodoszczelna zgodnie z normą IP68.

Czy wszystko jest tu jednak flagowe?

Na pierwszy rzut oka można zauważyć dwa elementy, których brak niektórym będzie doskwierać. Nie zastosowano tutaj czytnika kart microSD, a przede wszystkim bezprzewodowego ładowania baterii. Zresztą, to standardowe o mocy 30W też nie imponuje. To samo można zresztą powiedzieć o pojemności 4300 mAh. Nawet jeśli to więcej niż w poprzedniku (ma 4000 mAh).

Być może niektórzy przyczepią się również do aparatu fotograficznego. Bo niezależnie od jakości zdjęć z obecnych tu obiektywów, nie ma teleobiektywu, który jest utożsamiany z flagowymi smartfonami. Ewentualne tłumaczenie, że niewiele osób z tego korzysta nijak ma się do celnych stwierdzeń, że nie warto nastawiać się na ilość. Tyczą się one bowiem dorzucanych na siłę obiektywów do rozmywania tła czy makro po 2 Mpix.

Polskie ceny smartfona Asus Zenfone 9

Podoba Wam się? No to pora jeszcze przyjrzeć się wspomnianym we stępie cenom. Sporo niższym niż w przypadku serii ROG Phone 6, ale czy kuszących?

Asus Zenfone 9, 8 GB / 128 GB - 3799 złotych

Asus Zenfone 9, 8 GB / 256 GB - 3999 złotych

Asus Zenfone 9, 16 GB / 256 GB - 4299 złotych

Do wyboru przygotowano cztery wersje kolorystyczne - Midnight Black, Moonlight White, Starry Blue oraz Sunset Red.

Źródło: Asus