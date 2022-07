ASUS Zenfone 9 powinien stanowić kuszącą opcję dla osób zmęczonych smartfonami z ekranami powyżej 6 cali. Jeszcze w tym miesiącu zostanie oficjalnie zaprezentowany.

Data premiery ASUS Zenfone 9 ogłoszona

Osoby systematycznie śledzące branżowe doniesienia zapewne zauważyły, że w ostatnich dniach mocno zwiększyła się liczba doniesień na temat Zenfone'a 9. Nie było w tym przypadku.

Długo nie czekaliśmy na oficjalny komunikat ze strony producenta, który poinformował, że zaprezentuje światu swoje nowe urządzenie jeszcze w tym miesiącu. Konkretnie 28 lipca o godzinie 15:00 naszego czasu. Opublikowana w mediach społecznościowych grafika wyraźnie mówi, że Zenfone 9, podobnie jak poprzednik, będzie kompaktowym flagowcem.

Zenfone 9, czyli mocny smartfon kompaktowy

Definicja małego i lekkiego smartfona zmieniała się na przestrzeni ostatnich lat. Obecnie królują modele z ekranami o przekątnych ponad 6,5 cala, aczkolwiek nie każdemu z nimi po drodze. W najgorszej sytuacji są osoby poszukujące konstrukcji nie tylko kompaktowej, ale jednocześnie flagowej pod względem wydajności oraz możliwości.

ASUS to jedna z firm przygotowujących wyjątki od niepisanej reguły. W zeszłym roku świetnie wypadł w naszych testach ZenFone 8, liczymy, że równie dobrze będzie w przypadku następcy. A może nawet jeszcze lepiej, bo nieoficjalne doniesienia co do specyfikacji i zmian szykowanych przez producenta brzmią optymistycznie.

Co zaoferuje Zenfone 9?

Przede wszystkim zanosi się na niemal identyczne gabaryty, bo również Zenfone 9 ma cechować się wyświetlaczem o przekątnej 5,9 cala, zapewne AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz. Wszystko wskazuje na to, że korekty obejmą przede wszystkim dwie, bardzo istotne kwestie - wydajność oraz aparaty fotograficzne.

Zenfone 9 ma być napędzany procesorem Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Tym samym, który posiada ROG Phone 6 Pro, o którego rekordowych mocach obliczeniowych możecie poczytać w jeszcze świeżej recenzji. Aktualnie w świecie Androida nie ma mocniejszego układu. Wciąż mamy mieć do czynienia z podwójnym obiektywem, ale możliwości foto-wideo powinny być znacznie szersze niż w poprzedniku. Mówi się o obiektywie 50 Mpix z matrycą Sony IMX766 oraz OIS z gimbalem, a także o obiektywie ultraszerokokątnym 12 Mpix owianym nieco większą tajemnicą.

Delikatnie urosnąć powinna bateria (sugeruje się, że do 4300 mAh), raczej nie należy obawiać się braku złącza słuchawkowego oraz głośników stereo i to dobrej jakości, bo ASUS przywiązuje do tego dużą wagę. Zenfone 9 będzie też wodoszczelny zgodnie z normą IP68, ale sam design względem poprzednika będzie już nieco inny. Poza tym czytnik linii papilarnych ma wylądować na bocznej krawędzi (powinien obsługiwać gesty).

Też czekacie?

Źródło: Asus