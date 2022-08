Atlas Fallen to kolejna produkcja, nad którą pracuje studio Deck 13 Interactive znane z The Surge czy Lords of the Fallen. Co tym razem chce zaserwować graczom?

Atlas Fallen zaprezentowany na Gamescom Opening Night Live

Można chyba pokusić się o stwierdzenie, że na Gamescom Opening Night Live działo się sporo. Poza spodziewanymi prezentacjami pojawiło się też kilka niespodzianek. Jedną z najgorętszych wydają się opisywana już przez nas Dune: Awakening oraz właśnie Atlas Fallen.

Sami twórcy przedstawiają Atlas Fallen jako RPG akcji. Twórcy nieanonimowi dodajmy, ponieważ mowa o studiu Deck 13 Interactive, które ma już dość rozbudowane portfolio z Lords of the Fallen (swoją drogą zapowiedziano jego reboot) czy serią The Surge. W tym przypadku padają wzmianki o zabraniu graczy do „rozległego świata pełnego pradawnych zagrożeń”.

Zaprezentowany zwiastun wyraźnie sugeruje, że będą panowały tam suche, pustynne klimaty. W ręce graczy mają zostać oddane szerokie opcje rozwoju postaci, a cała kampania ma być propozycją dla pojedynczego gracza lub dwójki kompanów nastawionych na współpracę w kooperacji.

Atlas Fallen zwiastun zapowiadający

Na czym i kiedy zagramy w Atlas Fallen?

Jeśli chodzi o datę premiery, jak to często bywa przy okazji pierwszych informacji na temat danej gry, nie została podana. Producent oraz wydawca obiecali tylko tyle, że powinniśmy doczekać się jej w przyszłym roku.

Podano za to komplet platform sprzętowych, na jakich będzie dostępna nowa produkcja Deck 13 Interactive. Raczej nie będziecie zaskoczeni, ponieważ mowa o PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S.

Źródło: Focus Entertainment