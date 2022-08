Wielu graczy zdążyło już zapomnieć o Dead Island 2, ale ostatnie doniesienia sugerujące zbliżającą się premierę nie były bezzasadne. Gra faktycznie ujrzy światło dzienne.

Dead Island 2 wychodzi z cienia

Losy zapowiedzianego jeszcze w 2014 roku Dead Island 2 nie należały do najprzyjemniejszych. Posiadający prawa do marki Deep Silver sporadycznie wypuszczał nowe komunikaty, a jeśli już to najczęściej dotyczyły kolejnych opóźnień, a nawet zmian producenta. Po ekipach Yager Development i Sumo Digital, Dead Island 2 przekazano Dambuster Studios i tym razem się udało. O zbliżającej się premierze przedwcześnie poinformował Amazon, dziś oficjalnie wszystko potwierdzono.

Dead Island 2 pojawiło się na pokazie Gamescom Opening Night Live. A skoro tak, to wypadało nie tylko coś powiedzieć, ale i pokazać. I dostaliśmy konkrety, bo zwiastun oraz krótkie wycinki z rozgrywki. Pierwszy materiał może się podobać. A drugi, cóż, oceniajcie sami.

Zwiastun i gameplay Dead Island 2

Jak grą będzie Dead Island 2?

Po tylu latach od zapowiedzi i licznych zmianach nie wypada pominąć kilku podstawowych faktów. Dead Island 2 przedstawiane jest jako RPG akcji, w którym zmagania gracze będą obserwować z perspektywy pierwszej osoby. A zmaganiami będzie oczywiście rywalizacja z zombie. Fabuła zabierze śmiałków do Los Angeles. Słonecznego, ale mało przyjaznego, bo na skutek epidemii opanowanego przez zombie i objętego kwarantanną. Nie można uciec. Ci, którzy mieli szczęście być odporni na patogen muszą na każdym kroku przedzierać się przez krwiożercze zombie.

Wedle obietnic twórców, Dead Island 2 przyniesie dziesiątki różnych typów zombie z własnymi mutacjami i atakami, szeroki wybór gadżetów do walki z nimi, a duża dawka brutalności ma być podana wraz z porcją czarnego humoru. Do wyboru będzie sześć grywalnych postaci, każda ma posiadać własną, niepowtarzalną osobowość. Można będzie grać w pojedynkę lub w kooperacji (maksymalnie dla trzech osób).

Kiedy premiera Dead Island 2?

Amazon nie pomylił się również co do daty premiery. Potwierdzono, iż Dead Island 2 zadebiutuje na początku przyszłego roku, 3 lutego. Gra będzie dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S i Xbox One.

Źródło: PLAION