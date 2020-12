To nie był łatwy rok – na pewno nie był też wymarzony. Wypadałoby go pożegnać z hukiem i z rozmachem. Gotowość do tego zgłosiła niezawodna ekipa Boston Dynamics.

Tańczące roboty – najlepszy sposób, by pożegnać ten rok

Roboty Boston Dynamics zachwycały nas już nie raz i nie dwa. Zwykle doceniamy ich elastyczność i stabilność pod kątem profesjonalnych zastosowań, ale tym razem inżynierowie postanowili pokazać coś luźniejszego.

Okazuje się, że humanoidalny Atlas, czworonożny Spot i Handle na kółkach wyśmienicie radzą sobie na parkiecie. To, jak się ruszają, robi naprawdę duże wrażenie – i choć z jednej strony może przerażać, z drugiej jest tak wspaniałe, że trudno oderwać wzrok.

Dlatego nie będę już przedłużać bez sensu – zamiast tego zobacz po prostu jak te niesamowity roboty tańczą do nieśmiertelnego hitu Do You Love Me…

Zobacz jak roboty tańczą do Do You Love Me:

I z tym oto zostawiam Cię, Drogi Czytelniku, życząc, aby ten przyszły, 2021 rok okazał się znacznie bardziej radosny, samemu już nucąc pod nosem „do you love me...”

Źródło: Boston Dynamics

