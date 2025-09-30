W sklepie Geekbuying.pl można upolować świetną elektryczną hulajnogę Ausom L1 w cenie niższej aż o 500 złotych. Ten model był bardzo atrakcyjną propozycją nawet bez rabatu, a teraz, za zaledwie 2019 zł, jest niekwestionowanym hitem rozpoczynającego się sezonu jesiennego.

Nowy gracz rozdaje karty

Marka Ausom wciąż jest relatywnie nowa w Polsce, ale bardzo szybko zdobywa sobie popularność nie tylko wśród wielbicieli elektrycznych hulajnóg, ale również w świecie branżowych specjalistów. Ci ostatni chwalą przede wszystkim fantastyczny stosunek ceny do jakości, jaki oferuje ta marka, częstokroć serwując sprzęt tak samo wysokiej klasy jak konkurencja, ale w znacząco niższej cenie. Hulajnoga Ausom L1 chwalona była po swojej polskiej premierze dokładnie za to samo – parametry, jakość i osiągi znacznie przewyższające swoją półkę cenową. A teraz, dzięki potężnemu rabatowi w sklepie Geekbuying.pl, ta półka jest niższa o kolejne 500 złotych!

Oczywiście w asortymencie sklepu znajdziemy o wiele więcej produktów w promocyjnych cenach. Dodatkowo wszyscy czytelnicy Benchmarka mogą skorzystać z dedykowanej dla nich obniżki 6% z kodem benchmark6. Warto zajrzeć na stronę sklepu i sprawdzić, czy nie znajdzie się czegoś dla siebie. A jeśli jest się fanem elektromobilności, to koniecznie i bezapelacyjnie trzeba, ponieważ okazja, by kupić Ausom L1 już za dwa tysiące to coś, obok czego nie powinno się przejść obojętnie, jeśli szukamy elektrycznego jednośladu.

Fantastycznie gładka jazda

Gdyby hulajnoga Ausom L1 była letnim festiwalem muzycznym, to headlinerami byłyby najbardziej przyciągające oko charakterystyki, takie jak 800-watowy silnik i akumulator EVE o pojemności 15,6 Ah oferujący aż 70 km zasięgu na jednym ładowaniu. Choć te cechy pierwsze zwracają na siebie uwagę, to na tym festiwalu znakomity koncert dałoby również zawieszenie. Gdzie nie spojrzymy, czy to na recenzje branżowych ekspertów, czy też opinie użytkowników, wszyscy są zachwyceni właśnie zawieszeniem Ausom L1.

Podwójne resory wahaczowe plus 10-calowe bezdętkowe opony z grubszym bieżnikiem, który nie gubi przyczepności nawet na żwirze czy piasku, zapewniają hulajnodze gładkość i płynność jazdy po każdym podłożu, której spodziewać się można bardziej po sprzęcie przynajmniej dwukrotnie droższym. Jednocześnie zawieszenie nadal jest sprężyste i wystarczająco responsywne, by cieszyć się jazdą. Bezpieczną jazdą oczywiście, ponieważ obydwa koła Ausom L1 zabezpieczone są nie tylko mechanicznymi hamulcami tarczowymi, ale też antypoślizgowym systemem E-ABS, który z całą pewnością przyda się jesienią na mokrych drogach.

Dynamicznie po mieście

Ausom L1 to nie jest potężna terenowa bestia, mocarny dwusilnikowy potwór, na którym można śmigać po dowolnych bezdrożach. Jasne, z lekkim terenem sobie poradzi, w tym także ze wzniesieniami, ale to przede wszystkim zwinna, zrywna i niezbyt ciężka hulajnoga do jazdy po mieście. I w tym środowisku sprawdza się fenomenalnie. Trudno wytknąć jej autentyczne wady, bo z której strony nie spojrzeć, wygląda naprawdę nieźle. Ma naprawdę mocny silnik 800W, który pozwala dynamicznie śmigać po mieście, ale też wspominane już genialne zawieszenie, bardzo dobre hamulce i solidny zasięg. Oczywiście wyposażona jest w pełne oświetlenie LED z przodu i tyłu oraz duży, wygodny wyświetlacz.

Atutem Ausom L1, zwłaszcza dla osób często parkujących swoje hulajnogi w różnych miejscach, jest podwójny system zabezpieczeń, który korzysta nie tylko z modułu NFC, ale pozwala założyć hasło. Zaskakuje też wysoka jakość wykonania, nie tylko pod względem zastosowanych materiałów oraz ergonomicznych rozwiązań designerskich. Wydawałoby się, że taki prosty i wygodny system regulowania wysokości oraz położenia kierownicy, jaki znajdziemy w Ausom L1, powinien być standardem we wszystkich hulajnogach. Niestety nie jest. Na szczęście ten model może być w pełni dostosowany do użytkownika, by zagwarantować wygodną jazdę nawet osobom o wzroście dochodzącym do 200 cm i wadze do 130 kg.

Prawie pół darmo

Już oryginalna cena Ausom L1, czyli nieco ponad dwa i pół tysiąca złotych, była bardzo atrakcyjna. Teraz zaś, dzięki promocji Geekbuying.pl, można mieć tę świetną elektryczną hulajnogę miejską w prezencie za 2019 zł! I to w komplecie z ochronnym kaskiem oraz darmową przesyłką! Aż wstyd nie skorzystać!