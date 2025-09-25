Xiaomi 17 oficjalnie. Gdy jeden ekran to za mało
Oto Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro oraz Xiaomi 17 Pro Max. Te trzy telefony mają łącznie pięć wyświetlaczy.
Zgodnie z oczekiwaniami, chiński producent pominął jeden numerek i przeskoczył z Xiaomi 15 od razu do Xiaomi 17.
Powód zmiany? Chęć zrównania numeracji i nazewnictwa ze smartfonami Apple’a. "Mamy odwagę stanąć z iPhone'em twarzą w twarz w tej samej generacji i klasie" - wyznał Lu Weibing, szef działu smartfonów Xiaomi.
Xiaomi 17 Pro z dwoma wyświetlaczami. Wygląda jak iPhone 17 Pro na sterydach
Modele Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max mają z tyłu ogromną wyspę aparatów, która rozciąga się od lewej do krawędzi obudowy. Nasuwa to wizualne skojarzenia z iPhone’em 17 Pro, choć chiński smartfon ma jedną projektową przewagę. Wyspa skrywa nie tylko obiektywy aparatu, ale i dodatkowy wyświetlacz.
Drugi panel można wykorzystać m.in. do wyświetlania powiadomień, widżetów czy wskazówek dojazdu, gdy telefon leży ekranem do dołu. Prawdopodobnie najważniejszym atutem jest jednak możliwość robienia zdjęć i filmów samemu sobie z wykorzystaniem aparatów głównych, które - jak wiadomo - zazwyczaj mają znacznie lepszą jakość niż kamerki przednie.
Na wspomnianej wyspie Xiaomi 17 Pro wylądowały tylko dwa obiektywy, ale spokojnie - trzeci umieszczony jest pod wyspą. Smartfon zachował więc klasyczny zestaw obejmujący aparat główny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw 5x.
Co ciekawe, dużą wyspę z dodatkowym ekranem miał już Xiaomi Mi 11 Ultra z 2021 roku, ale z jakiegoś powodu producent porzucił ten pomysł na długie lata i wrócił do niego dopiero teraz.
Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max - porównanie specyfikacji
Podstawowy model ma jeden wyświetlacz i nieco okrojone wyposażenie, ale cała trójka może się poszczycić obecnością najnowszego Snapdragona 8 Elite Gen 5 oraz ogromnymi bateriami. Xiaomi chwali się także użyciem nowej generacji wyświetlaczy z przeprojektowanym układem subpikseli, co ma się przełożyć na wyższą ostrość obrazu przy jednoczesnym niższym zużyciu energii.
Dla modeli Pro zarezerowano nie tylko dodatkowe wyświetlacze, ale i wyższej klasy matryce aparatu, lepsze teleobiektywy czy łączność Ultra WideBand do precyzyjnego lokalizowania innych urządzeń w przestrzeni. Oto porównanie specyfikacji nowych flagowców Xiaomi:
|Xiaomi 17
|Xiaomi 17 Pro
|Xiaomi 17 Pro Max
|Ekran
|OLED 6,3 cala,
2656 x 1220 (464 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3500 nitów
|OLED 6,3 cala,
2656 x 1220 (464 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3500 nitów
|OLED 6,9 cala,
2608 x 1200 (416 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3500 nitów
|Drugi ekran
|-
|OLED 2,7 cala,
904 x 572 (396 ppi),
1-120 Hz,
jasność do 3500 nitów
|OLED 2,9 cala,
904 x 572 (394 ppi),
1-120 Hz,
jasność do 3500 nitów
|Głośniki
|stereo
|stereo
|stereo
|Czip
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Snapdragon 8 Elite Gen 5
|Pamięć RAM
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|12 lub 16 GB,
LPDDR5X
|Pamięć na dane
|256 lub 512 GB,
UFS 4.1
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
|Aparat główny
|50 Mpix (1/1,31 cala),
f/1,67,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,67,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,67,
optyczna stabilizacja
|Aparat UW
|50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4
|50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro od 5 cm
|50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro od 5 cm
|Aparat tele
|50 Mpix,
teleobiektyw 2,6x,
tryb makro od 10 cm,
f/2,4,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix,
teleobiektyw 5x,
tryb makro od 20 cm,
f/3,0,
optyczna stabilizacja
|50 Mpix (1/2 cala),
teleobiektyw 5x,
tryb makro od 30 cm,
f/2,6,
optyczna stabilizacja
|Aparat przedni
|50 Mpix,
f/2,2
|50 Mpix,
f/2,2
|50 Mpix,
f/2,2
|Bateria
|7000 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 50 W,
zwrotne 22,5 W
|6300 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 50 W,
zwrotne 22,5 W
|7500 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 50 W,
zwrotne 22,5 W
|Łączność
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC,
UWB
|5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC,
UWB
|Zabezpieczenia
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
|Wymiary
|151,1 x 71,8 x 8 mm
|151,1 x 71,8 x 8 mm
|162,9 x 77,8 x 8 mm
|Waga
|191 g
|192 g
|219 g
|Android
|Android 16,
Xiaomi HyperOS 3
|Android 16,
Xiaomi HyperOS 3
|Android 16,
Xiaomi HyperOS 3
|Odporność
|IP68
|IP69
|IP69
Na razie linia Xiaomi 17 została zapowiedziana jedynie w Chinach. Na europejską premierę trzeba będzie najpewniej tradycyjnie poczekać kilka(naście) tygodni.
