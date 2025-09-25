Xiaomi 17 oficjalnie. Gdy jeden ekran to za mało

Oto Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro oraz Xiaomi 17 Pro Max. Te trzy telefony mają łącznie pięć wyświetlaczy.

Zgodnie z oczekiwaniami, chiński producent pominął jeden numerek i przeskoczył z Xiaomi 15 od razu do Xiaomi 17.

Powód zmiany? Chęć zrównania numeracji i nazewnictwa ze smartfonami Apple’a. "Mamy odwagę stanąć z iPhone'em twarzą w twarz w tej samej generacji i klasie" - wyznał Lu Weibing, szef działu smartfonów Xiaomi.

Xiaomi 17 Pro z dwoma wyświetlaczami. Wygląda jak iPhone 17 Pro na sterydach

Modele Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max mają z tyłu ogromną wyspę aparatów, która rozciąga się od lewej do krawędzi obudowy. Nasuwa to wizualne skojarzenia z iPhone’em 17 Pro, choć chiński smartfon ma jedną projektową przewagę. Wyspa skrywa nie tylko obiektywy aparatu, ale i dodatkowy wyświetlacz.

Drugi panel można wykorzystać m.in. do wyświetlania powiadomień, widżetów czy wskazówek dojazdu, gdy telefon leży ekranem do dołu. Prawdopodobnie najważniejszym atutem jest jednak możliwość robienia zdjęć i filmów samemu sobie z wykorzystaniem aparatów głównych, które - jak wiadomo - zazwyczaj mają znacznie lepszą jakość niż kamerki przednie.

Na wspomnianej wyspie Xiaomi 17 Pro wylądowały tylko dwa obiektywy, ale spokojnie - trzeci umieszczony jest pod wyspą. Smartfon zachował więc klasyczny zestaw obejmujący aparat główny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw 5x.

Xiaomi 17 Pro

Co ciekawe, dużą wyspę z dodatkowym ekranem miał już Xiaomi Mi 11 Ultra z 2021 roku, ale z jakiegoś powodu producent porzucił ten pomysł na długie lata i wrócił do niego dopiero teraz.

Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max - porównanie specyfikacji

Podstawowy model ma jeden wyświetlacz i nieco okrojone wyposażenie, ale cała trójka może się poszczycić obecnością najnowszego Snapdragona 8 Elite Gen 5 oraz ogromnymi bateriami. Xiaomi chwali się także użyciem nowej generacji wyświetlaczy z przeprojektowanym układem subpikseli, co ma się przełożyć na wyższą ostrość obrazu przy jednoczesnym niższym zużyciu energii.

Xiaomi 17

Dla modeli Pro zarezerowano nie tylko dodatkowe wyświetlacze, ale i wyższej klasy matryce aparatu, lepsze teleobiektywy czy łączność Ultra WideBand do precyzyjnego lokalizowania innych urządzeń w przestrzeni. Oto porównanie specyfikacji nowych flagowców Xiaomi:

Xiaomi 17 Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Max Ekran OLED 6,3 cala,

2656 x 1220 (464 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3500 nitów OLED 6,3 cala,

2656 x 1220 (464 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3500 nitów OLED 6,9 cala,

2608 x 1200 (416 ppi),

1-120 Hz LTPO,

jasność do 3500 nitów Drugi ekran - OLED 2,7 cala,

904 x 572 (396 ppi),

1-120 Hz,

jasność do 3500 nitów OLED 2,9 cala,

904 x 572 (394 ppi),

1-120 Hz,

jasność do 3500 nitów Głośniki stereo stereo stereo Czip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 5 Pamięć RAM 12 lub 16 GB,

LPDDR5X 12 lub 16 GB,

LPDDR5X 12 lub 16 GB,

LPDDR5X Pamięć na dane 256 lub 512 GB,

UFS 4.1 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 256, 512 GB lub 1 TB,

UFS 4.1 Aparat główny 50 Mpix (1/1,31 cala),

f/1,67,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,28 cala),

f/1,67,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/1,28 cala),

f/1,67,

optyczna stabilizacja Aparat UW 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,4 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,4,

tryb makro od 5 cm 50 Mpix,

ultraszerokokątny,

f/2,4,

tryb makro od 5 cm Aparat tele 50 Mpix,

teleobiektyw 2,6x,

tryb makro od 10 cm,

f/2,4,

optyczna stabilizacja 50 Mpix,

teleobiektyw 5x,

tryb makro od 20 cm,

f/3,0,

optyczna stabilizacja 50 Mpix (1/2 cala),

teleobiektyw 5x,

tryb makro od 30 cm,

f/2,6,

optyczna stabilizacja Aparat przedni 50 Mpix,

f/2,2 50 Mpix,

f/2,2 50 Mpix,

f/2,2 Bateria 7000 mAh,

ładowanie 100 W,

bezprzewodowe 50 W,

zwrotne 22,5 W 6300 mAh,

ładowanie 100 W,

bezprzewodowe 50 W,

zwrotne 22,5 W

7500 mAh,

ładowanie 100 W,

bezprzewodowe 50 W,

zwrotne 22,5 W Łączność 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC,

UWB 5G,

Wi-Fi 7,

Bluetooth 5.4,

NFC,

UWB Zabezpieczenia Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Czytnik linii papilarnych,

w ekranie,

ultradźwiękowy Wymiary 151,1 x 71,8 x 8 mm 151,1 x 71,8 x 8 mm 162,9 x 77,8 x 8 mm Waga 191 g 192 g 219 g Android Android 16,

Xiaomi HyperOS 3 Android 16,

Xiaomi HyperOS 3 Android 16,

Xiaomi HyperOS 3 Odporność IP68 IP69 IP69

Na razie linia Xiaomi 17 została zapowiedziana jedynie w Chinach. Na europejską premierę trzeba będzie najpewniej tradycyjnie poczekać kilka(naście) tygodni.