Xiaomi 17 oficjalnie. Gdy jeden ekran to za mało

przeczytasz w 2 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Oto Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro oraz Xiaomi 17 Pro Max. Te trzy telefony mają łącznie pięć wyświetlaczy.

Zgodnie z oczekiwaniami, chiński producent pominął jeden numerek i przeskoczył z Xiaomi 15 od razu do Xiaomi 17. 

Powód zmiany? Chęć zrównania numeracji i nazewnictwa ze smartfonami Apple’a. "Mamy odwagę stanąć z iPhone'em twarzą w twarz w tej samej generacji i klasie" - wyznał Lu Weibing, szef działu smartfonów Xiaomi. 

Xiaomi 17 Pro z dwoma wyświetlaczami. Wygląda jak iPhone 17 Pro na sterydach

Modele Xiaomi 17 Pro i 17 Pro Max mają z tyłu ogromną wyspę aparatów, która rozciąga się od lewej do krawędzi obudowy. Nasuwa to wizualne skojarzenia z iPhone’em 17 Pro, choć chiński smartfon ma jedną projektową przewagę. Wyspa skrywa nie tylko obiektywy aparatu, ale i dodatkowy wyświetlacz. 

Drugi panel można wykorzystać m.in. do wyświetlania powiadomień, widżetów czy wskazówek dojazdu, gdy telefon leży ekranem do dołu. Prawdopodobnie najważniejszym atutem jest jednak możliwość robienia zdjęć i filmów samemu sobie z wykorzystaniem aparatów głównych, które - jak wiadomo - zazwyczaj mają znacznie lepszą jakość niż kamerki przednie. 

Na wspomnianej wyspie Xiaomi 17 Pro wylądowały tylko dwa obiektywy, ale spokojnie - trzeci umieszczony jest pod wyspą. Smartfon zachował więc klasyczny zestaw obejmujący aparat główny, ultraszerokokątny oraz teleobiektyw 5x.

 Xiaomi 17 Pro

Co ciekawe, dużą wyspę z dodatkowym ekranem miał już Xiaomi Mi 11 Ultra z 2021 roku, ale z jakiegoś powodu producent porzucił ten pomysł na długie lata i wrócił do niego dopiero teraz. 

Xiaomi 17, 17 Pro i 17 Pro Max - porównanie specyfikacji

Podstawowy model ma jeden wyświetlacz i nieco okrojone wyposażenie, ale cała trójka może się poszczycić obecnością najnowszego Snapdragona 8 Elite Gen 5 oraz ogromnymi bateriami. Xiaomi chwali się także użyciem nowej generacji wyświetlaczy z przeprojektowanym układem subpikseli, co ma się przełożyć na wyższą ostrość obrazu przy jednoczesnym niższym zużyciu energii.

Xiaomi 17

Dla modeli Pro zarezerowano nie tylko dodatkowe wyświetlacze, ale i wyższej klasy matryce aparatu, lepsze teleobiektywy czy łączność Ultra WideBand do precyzyjnego lokalizowania innych urządzeń w przestrzeni. Oto porównanie specyfikacji nowych flagowców Xiaomi:

 Xiaomi 17Xiaomi 17 ProXiaomi 17 Pro Max
EkranOLED 6,3 cala,
2656 x 1220 (464 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3500 nitów		OLED 6,3 cala,
2656 x 1220 (464 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3500 nitów		OLED 6,9 cala,
2608 x 1200 (416 ppi),
1-120 Hz LTPO,
jasność do 3500 nitów
Drugi ekran-OLED 2,7 cala,
904 x 572 (396 ppi),
1-120 Hz,
jasność do 3500 nitów		OLED 2,9 cala,
904 x 572 (394 ppi),
1-120 Hz,
jasność do 3500 nitów
Głośnikistereostereostereo
CzipSnapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Elite Gen 5Snapdragon 8 Elite Gen 5
Pamięć RAM12 lub 16 GB,
LPDDR5X		12 lub 16 GB,
LPDDR5X		12 lub 16 GB,
LPDDR5X
Pamięć na dane256 lub 512 GB,
UFS 4.1		256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1		256, 512 GB lub 1 TB,
UFS 4.1
Aparat główny50 Mpix (1/1,31 cala),
f/1,67,
optyczna stabilizacja		50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,67,
optyczna stabilizacja		50 Mpix (1/1,28 cala),
f/1,67,
optyczna stabilizacja
Aparat UW50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4		50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro od 5 cm		50 Mpix,
ultraszerokokątny,
f/2,4,
tryb makro od 5 cm
Aparat tele50 Mpix,
teleobiektyw 2,6x,
tryb makro od 10 cm,
f/2,4,
optyczna stabilizacja		50 Mpix,
teleobiektyw 5x,
tryb makro od 20 cm,
f/3,0,
optyczna stabilizacja		50 Mpix (1/2 cala),
teleobiektyw 5x,
tryb makro od 30 cm,
f/2,6,
optyczna stabilizacja
Aparat przedni50 Mpix,
f/2,2		50 Mpix,
f/2,2		50 Mpix,
f/2,2
Bateria7000 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 50 W,
zwrotne 22,5 W		6300 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 50 W,
zwrotne 22,5 W
 		7500 mAh,
ładowanie 100 W,
bezprzewodowe 50 W,
zwrotne 22,5 W
Łączność5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC,
UWB		5G,
Wi-Fi 7,
Bluetooth 5.4,
NFC,
UWB
ZabezpieczeniaCzytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy		Czytnik linii papilarnych,
w ekranie,
ultradźwiękowy
Wymiary151,1 x 71,8 x 8 mm151,1 x 71,8 x 8 mm162,9 x 77,8 x 8 mm
Waga191 g192 g219 g
AndroidAndroid 16,
Xiaomi HyperOS 3		Android 16,
Xiaomi HyperOS 3		Android 16,
Xiaomi HyperOS 3
OdpornośćIP68IP69IP69

Na razie linia Xiaomi 17 została zapowiedziana jedynie w Chinach. Na europejską premierę trzeba będzie najpewniej tradycyjnie poczekać kilka(naście) tygodni.

    Jak dla mnie piękna jest wersja PRO.

