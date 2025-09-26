Sony zaprezentowało dane finansowe dotyczące PlayStation 5. Choć konsola sprzedała się słabiej niż rekordowe PlayStation 2, nowa generacja przyniosła firmie najwyższe przychody w historii – nie tylko ze sprzedaży sprzętu, ale także gier, usług i akcesoriów.

Podczas Tokyo Game Show Hideaki Nishino z Sony przedstawił dane finansowe dotyczące poszczególnych generacji konsol PlayStation. Okazuje się, że najnowsza generacja jest jednocześnie najbardziej dochodową w historii marki.

Rekordowe przychody

Z danych zaprezentowanych przez Sony wynika, że w latach 2020–2024 generacja PlayStation 5 przyniosła firmie aż 136 miliardów dolarów przychodów. To wynik wyższy niż w przypadku wszystkich poprzednich konsol. Dla porównania:

PlayStation (1994–1999) – 24 mld dol.

PlayStation 2 (2000–2005) – 44 mld dol.

PlayStation 3 (2006–2012) – 71 mld dol.

PlayStation 4 (2013-2019) – 107 mld dol.

Warto jednak zaznaczyć, że przychody nie zawsze mają odzwierciedlenie w liczbie sprzedanych egzemplarzy. Tutaj rekordzistą wciąż pozostaje PlayStation 2 z 160 milionów sprzedanych konsol wobec 80,3 miliona PS5.

Sony podlicza nie tylko konsole

Trzeba jednak zaznaczyć, że przedstawione wyniki nie dotyczą wyłącznie sprzedaży samej konsoli. Sony wlicza do nich także różne wersje PS5 – w tym PlayStation 5 Slim i PlayStation 5 Pro – a także akcesoria, w tym kontrolery DualSense i gogle PSVR2. Do przychodów doliczane są również wpływy ze sklepu PlayStation Store, abonamentów PlayStation Plus, usług w chmurze i streamingu, sprzedaży gier od wewnętrznych studiów oraz transakcje realizowane przez sklep PlayStation Direct.

Dzięki tak szerokiemu ujęciu, PS5 osiągnęło rekordowy poziom dochodów, a zysk operacyjny generacji sięgnął 13 miliardów dolarów – wyprzedzając PlayStation 4 (9 mld) i wszystkie wcześniejsze konsole.

