Informacje o tym, że Apple pracuje nad autonomicznym samochodem elektrycznym pojawiają się od 2013 roku. Kilka dni temu przełomowe doniesienia na ten temat opublikowane zostały przez największą na świecie agencję prasową o nazwie Bloomberg.

Warto przypomnieć, że na początku miesiąca do Apple przeszedł Christopher “CJ” Moore, były dyrektor ds. oprogramowania autopilota w firmie Tesla. W ostatnim czasie wiele mówiło się o tym, że Apple opracuje jedynie oprogramowanie do sterowania autonomicznym pojazdem, ale według informacji, które ostatnio opublikowane zostały przez agencję Bloomberg, firma planuje stworzyć kompletny samochód.

Co planuje Apple?

W artykule opublikowanym na łamach serwisu Bloomberg przeczytać można, że Apple prowadziło równolegle dwa projekty. Jeden dotyczył pojazdu, który do prowadzenia wymagać będzie obecności człowieka, ale zastosowany system wspomagać będzie proces sterowania. Drugi to w pełni autonomiczny pojazd i to tą drogą dalej podążać będzie firma, porzucając jednocześnie pierwszą ze wspomnianych inicjatyw. Kierownikiem projektu jest Kevin Lynch.

Co ważne, prace nad układem, który będzie sercem pojazdu zostały podobno zakończone. Firma mocno rozwinęła technologię sztucznej inteligencji, która niezbędna jest do autonomicznej jazdy. Wyzwaniem jest zaprojektowanie systemu chłodzenia, który utrzymywać będzie tak skomplikowany układ w odpowiedniej temperaturze.

Samochód marki Apple, o ile w ogóle powstanie, nie będzie mieć kierownicy i pedałów, a fotele zamontowane będą po obu bokach pojazdu, dzięki czemu pasażerowie będą mogli siedzieć twarzą do siebie. Kwestia braku kierownicy jest podobno dyskusyjna, ponieważ gdyby ją jednak zamontowano to mogłaby służyć do przejęcia kontroli nad pojazdem w sytuacji awaryjnej.

Szacuje się, że autonomiczny samochód marki Apple trafi na rynek około 2025 roku.

