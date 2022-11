Mimo że film “Avatar: Istota wody” wywołuje do tej pory naprawdę wiele entuzjazmu, Cameron zdążył już zarysować swoje plany na wypadek, gdyby jednak zawiódł oczekiwania widzów. Jaki los czeka filmową serię?

Odbiór Avatar: Istota wody zadecyduje o przyszłości serii

Długość filmu “Avatar 2” i kolejne zapierające dech w piersiach zwiastuny rodzą wśród fanów oczekiwania na kinowy powrót w wielkim stylu. Do premiery coraz bliżej, tymczasem okazuje się, że twórcy mają plan na każdą ewentualność.

Los serii, na którą docelowo mają składać się aż cztery nowe tytuły, na “Avatarze 5” skończywszy, wcale nie jest jeszcze pewny. O swoich wątpliwościach i potencjalnych kierunkach działań opowiedział sam reżyser, James Cameron:

Rynek może nam powiedzieć, że to koniec lub częściowy koniec w ciągu trzech miesięcy. To zaś będzie oznaczało, że powinniśmy zakończyć historię na trzecim filmie i nie ciągnąć tego bez końca – jeżeli nie okaże się opłacalne. Jesteśmy teraz w innym świecie, niż byliśmy, kiedy pisałem te rzeczy. Pandemia i streaming uderzyły w nas z podwójną mocą. Z drugiej strony możemy przypomnieć ludziom, o co chodzi w chodzeniu do kina. Ten film z pewnością to robi. Pytanie brzmi: ilu ludzi w ogóle to jeszcze obchodzi?

Avatar: Istota wody – kiedy w kinach?

Premiera “Avatar 2” zaplanowana jest na 16 grudnia tego roku. Jego bezpośrednia kontynuacja trafi zaś do kin w grudniu 2024 roku. Już wkrótce przekonamy się zatem, czy twórcy mają się czego obawiać. A Wy, jak obstawiacie? “Avatar” doczeka się godnego następcy?

