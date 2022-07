Gracze ostrzący sobie apetyty na Avatar: Frontiers of Pandora będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Zalecana spora dawka.

Premiera Avatar: Frontiers of Pandora opóźniona

Avatar: Frontiers of Pandora wielu graczy zaliczało do najciekawszych gier, jakie miały pojawić się w tym roku. Chociaż doprecyzujmy, że w tym przypadku mówiło się o roku podatkowym, a więc okresie obejmującym również I kwartał 2023 roku. To zresztą teraz bez znaczenia, bo wbrew niektórym optymistycznie brzmiącym doniesieniom, premiera nie odbędzie się w najbliższej przyszłości.

Ubisoft ogłosił, że Avatar: Frontiers of Pandora został opóźniony i zadebiutuje w przyszłym roku podatkowym, a więc w okresie od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku. I to przy założeniu, że te plany uda się zrealizować, co biorąc pod uwagę obecną sytuację nie powinno być traktowane jak coś pewnego. Chociaż Ubisoft zaskoczył ostatnio prezentacją i zapowiedzią debiutu Skull and Bones, w ogólnym rozrachunku ma sporo problemów z kilkoma powstającymi projektami. Jak się okazuje, również z Avatar: Frontiers of Pandora.

Nie oczekujcie szczegółów na temat tego, na jakim etapie są obecnie prace nad Avatar: Frontiers of Pandora. W krótkim komunikacie padło kilka standardowych stwierdzeń mówiących o problemach całej branży, ale też chęci przygotowania dla graczy jak najlepszej gry.

Również Yves Guillemot, dyrektor generalny firmy Ubisoft, sugerował w ostatnim wywiadzie, że Avatar: Frontiers of Pandora rozpatrywany jest w kategoriach dużej szansy dla tego wydawcy, gry mogącej dać początek nowej, rozpoznawalnej serii. Potencjał, przynajmniej wedle założeń, zwiększają jeszcze plany dotyczące kilku kolejnych filmów.

„Zobowiązaliśmy się dostarczyć najnowocześniejsze, wciągające wrażenia, które w pełni wykorzystują technologię nowej generacji, ponieważ ta niesamowita globalna marka stanowi wielką szansę dla Ubisoftu. Ten dodatkowy czas na rozwój jest odzwierciedleniem bieżących ograniczeń produkcji w całej branży, ciężko pracujemy nad zadbaniem o jak najbardziej efektywne warunki pracy tak, aby zapewnić naszym zespołom zarówno elastyczność, jak i wysoką produktywność i finalnie zadbać o najlepsze doświadczenia dla graczy.”

Wcześniej pooglądamy, później zagramy

Massive Entertainment przygotowuje Avatar: Frontiers of Pandora z myślą o PC oraz najwydajniejszych konsolach, czyli PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Wielu szczegółów na temat rozgrywki do tej pory nie przedstawiono, co do aspektów technicznych należy spodziewać się wykorzystania silnika Snowdrop.

Wcześniej, zgodnie z planami odbędzie się inna wyczekiwana premiera. W grudniu na ekranach kin pojawi się Avatar: Istota wody, jeden z najgłośniejszych filmów zaplanowanych na obecny rok.

Źródło: ubisoft