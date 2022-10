Premiera “Avatar: Istota wody” coraz bliżej. Macie jednak jeszcze trochę czasu, aby przygotować się na ten epicki seans. Naprawdę warto, bo zapowiada się prawdziwy kinowy maraton. Ujawniono właśnie czas trwania filmu “Avatar 2”. Wszystko wskazuje na to, że twórcy idą na rekord…

Avatar: Istota wody – długość seansu szokuje

Jak donosi The Hollywood Reporter, premiera “Avatar: Istota wody” zatrzyma Was na sali kinowej aż na 3 godziny i 10 minut! Tym samym tytuł dołączy do najdłuższych produkcji w historii. Będzie też kolejnym w dorobku Camerona filmem, który przekroczy granicę 180 minut (gwoli przykładu “Titanic” to 3 godziny i 14 minut seansu). Przypomnijmy też, że oryginalna odsłona “Avatara” trwała 2 godziny 42 minuty.

Trzynaście lat oczekiwania na kontynuację opowieści z Pandory wśród niektórych rozbudziło apetyt na to i jeszcze więcej. Inni już tworzą strategie przetrwania na sali kinowej. Do której grupy należycie?

Avatar: Istota wody – fabuła

Sequel “Avatara” rozgrywa się 10 lat od wydarzeń znanych z pierwszej odsłony filmowej serii. Powracają w nim znani już bohaterowie: Jake Sully i Neytiri, którzy w wyrazie troski o swoją rodzinę ponownie stawiają czoła zagrożeniu ze strony wysłanników ludzkości.

Na ekranie pojawią się m.in. Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Michelle Yeoh, Cliff Curtis oraz Kate Winslet.

Avatar: Istota wody – kiedy w kinach?

Premierę filmu zaplanowano na 16 grudnia 2022 roku.

Źródło: The Hollywood Reporter, materiały prasowe