Dzisiaj premiera Ghost of Tsushima. To ostatni tak duży tytuł na wyłączność konsoli PlayStation 4, a zatem wielkie pożegnanie z obecną generacją. I recenzje nie pozostawiają złudzeń co do tego, że słowo „wielkie” jest jak najbardziej na miejscu.

Dziś premiera Ghost of Tsushima. Piękne pożegnanie z PlayStation 4

Ghost of Tsushima zachwycało już na pierwszych materiałach i nadal zachwyca. Dziś miejsce ma premiera tej wyczekiwanej gry, co oznacza, że każdy, kto ma ochotę i konsolę PlayStation 4, może już rozpocząć przygodę w XIII-wiecznej Japonii, serwowaną nam przez niezawodną ekipę Sucker Punch. W grze wcielamy się w samotnego samuraja, który poprzysiągł zemstę na Mongołach, którzy odebrali mu wszystko i wszystkich, których kochał.

Ghost of Tsushima to gra akcji, którą można by opisać jako skrzyżowanie Wiedźmina i Asasyna. Mamy wspaniały świat, ciekawą opowieść, wciągający system walki i dobrze pomyślany rozwój bohatera. Świetne podsumowanie tego, czego należy się spodziewać po tym tytule, otrzymaliśmy na niedawno opublikowanym zwiastunie premierowym, który teraz przypominamy…

Jak Ghost of Tsushima wypada w recenzjach? Oto niektóre z pierwszych ocen:

benchmark.pl – 9,4/10

Attack of the Fanboy – 9,0/10

CGMagazine – 9,5/10

Critical Hit – 9,0/10

Daily Star – 10/10

DarkStation – 10/10

Destructoid – 9,5/10

Digital Trends – 9,0/10

Edge Magazine – 6,0/10

Everyeye – 7,5/10

Game Informer – 9,5/10

Game Rant – 9,0/10

Game Revolution – 8,0/10

GamesBeat – 8,5/10

GameSpew – 8,0/10

GameSpot – 7,0/10

GamesRadar+ – 9,0/10

Gaming Age – 10/10

GamingTrend – 9,5/10

God is a Geek – 9,0/10

Guardian – 6,0/10

Hardcore Gamer – 9,0/10

IGN – 9,0/10

Metro GameCentral – 7,0/10

Multiplayer – 8,0/10

PlayStation LifeStyle – 9,0/10

PlayStation Universe – 9,0/10

Press Start – 8,5/10

Push Square – 9,0/10

Shacknews – 9,0/10

Telegraph – 6,0/10

The Games Machine – 9,5/10

TheSixthAxis – 8,0/10

Trusted Reviews – 8,0/10

Twinfinite – 9,0/10

USgamer – 8,0/10

VG247 – 6,0/10

VideoGamer – 8,0/10

Wccftech – 9,0/10

We Got This Covered – 10/10

Worth Playing – 9,4/10

Jeszcze jedna wspaniała gra na wyłączność PS4

Ghost of Tsushima jest grą dostępną wyłącznie na PlayStation 4. Uzupełnia o jeszcze jedną pozycję długą listę wyśmienitych „exclusive’ów”, na której znajdują się między innymi Uncharted 4: Kres Złodzieja, The Last of Us Part II, Gran Turismo Sport, Days Gone, The Order: 1886, Bloodborne, Marvel’s Spider Man, God of War czy – również stworzone przez Sucker Punch – inFamous: Second Son.

Źródło: PlayStation, Metacritic, informacja własna

