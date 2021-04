Swoją decyzją (a może jej brakiem – sprawa nie jest do końca jasna) rząd sprawił, że osoby między 40. a 60. rokiem życia tłumnie rzuciły się na Profil Zaufany i serwis pacjent.gov.pl. W efekcie jeden i drugi odmówił posłuszeństwa.

Szczepienia dla 40-latków, wielka awaria Profilu Zaufanego i wyłączony serwis pacjent.gov.pl

W nocy z 31 marca na 1 kwietnia ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób z młodszych roczników – między 40. a 60. rokiem życia. Rząd nie zapowiadał tego wcześniej, ale poczta pantoflowa zadziałała bez zarzutu i… Polacy tłumnie rzucili się na stronę pacjent.gov.pl. Zarówno ona jak i Profil Zaufany mierzyły się z prawdziwym oblężeniem. Efekt? Serwisy przestały działać, a rząd zawiesił zapisy.

Choć cała sytuacja ma miejsce 1 kwietnia, to absolutnie nie jest primaaprilisowy żart. Próba zalogowania się na Profil Zaufany lub wejścia na portal pacjent.gov.pl kończy się fiaskiem. W najlepszym wypadku twoim oczom ukaże się komunikat o trwających pracach serwisowych. Sytuacja jest o tyle poważna, że ten ostatni jest bazą dla Internetowego Konta Pacjenta, co może oznaczać problemy z obsługą e-recept czy e-zwolnień, jak również z zapisami na testy i szczepienia.

Co z tymi szczepieniami dla osób w wieku 40-60 lat?

Rząd rzeczywiście zdecydował się na uruchomienie rejestracji dla młodszych osób, ale jest jedno „ale”. Nie skorzystają z niej wszyscy, a jedynie ci, którzy już w styczniu wypełnili formularz zgłoszeniowy (to grupa licząca około 700 tysięcy osób, a więc zaledwie 11% wszystkich Polaków w wieku 40-60 lat).

A może to jednak błąd? Może być i tak – ministerstwo zdrowia podaje bowiem różne wersje do mediów. W każdym razie jedno jest pewne: jeśli nie zaliczasz się do wspomnianej przed momentem grupy, to nie obciążaj serwerów – nic w ten sposób nie zyskasz.

Wystąpił błąd systemu, po planowym wystawieniu skierowań, przez co część osób (40-59) wpisało się na terminy kwietniowe. Po usunięciu tej usterki odblokujemy możliwość rejestracji. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Konsultanci będą oddzwaniać, aby ustalić nowy, majowy termin https://t.co/RGiw9Wchr1 — #SzczepimySię (@szczepimysie) April 1, 2021

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, gov.pl, informacja własna

