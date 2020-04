Pierwszy film – Me at the zoo – został opublikowany na YouTube dokładnie 15 lat temu, 23 kwietnia 2005 roku. Jeden z najpopularniejszych serwisów w Internecie świętuje dziś kolejną rocznicę.

Pierwszy film na YouTube został opublikowany 15 lat temu

Ziemia wykonała kolejny pełny obrót dookoła Słońca – dziś mija dokładnie 15 lat od dnia, w którym na serwer platformy YouTube wgrany został pierwszy film, czyli „Me at the zoo”. Z tej okazji pokrótce przybliżamy historię serwisu i przedstawiamy najnowsze statystyki.

23 kwietnia 2005 roku w serwisie YouTube został opublikowany pierwszy film. Konkretnie: 18-sekundowe nagranie z Jawedem Karimem (współzałożycielem platformy) na pierwszym planie i słoniami (stanowiącymi temat materiału) w tle. Poniżej możecie zobaczyć fascynujący film „Me at the zoo”, od którego rozpoczęła się historia jednego z najczęściej odwiedzanych miejsc w wirtualnym świecie, a który w ciagu tych 15 lat został obejrzany już ponad 90 milionów razy.

Zobacz pierwszy film na YouTube - Me at the zoo:

90 milionów odsłon to dużo, ale wciąż daleko do najlepiej oglądanych filmów. Co ciekawe, trzy najpopularniejsze klipy na YouTube to teledyski: Despacito (z ponad 6,7 mld odsłon), Baby Shark Dance (z ponad 5,1 mln odsłon) oraz Shape of You (z ponad 4,7 mld odsłon). Sprawdź też, co królowało na YouTube w 2019 roku.

Ale wróćmy do historii YouTube'a. Co było dalej?

Kolejny ważny moment miał miejsce 10 października 2006 roku – wtedy serwis został kupiony przez Google (za 1,65 mld dolarów). To był początek poważnego rozwoju YouTube’a, który w 2008 roku wprowadził obsługę jakości HD, a rok później – FullHD. W 2011 roku zaczął być miejscem transmisji na żywo z najważniejszych wydarzeń, a w kolejnych latach zdobywał coraz większą popularność.

Aktualnie YouTube ma ponad 2 miliardy zalogowanych użytkowników miesięcznie. Każdego dnia generują oni miliardy odtworzeń i spędzają na oglądaniu (czy słuchaniu) filmów miliardy godzin. Przeszło 70 proc. tego czasu pochodzi z urządzeń mobilnych.

Wypada dodać, że serwis dostępny jest w 80 językach, a mieszkańcy 91 państw doczekali się jego lokalnych wersji.

A wy często zaglądacie na YouTube? Dajcie znać, a przy okazji zachęcamy do podzielenia się swoimi ulubionymi kanałami – poza benchmarkowym, bo to oczywiste! ;-)

Źródło: inf. własna. Ilustracja: YouTube na Twitterze. Informacja: jest to zaktualizowany news z 2018 roku

Czytaj dalej o YouTube: