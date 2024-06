Sztuczna inteligencja, wykorzystanie chmury obliczeniowej i poprawa bezpieczeństwa danych. Bank Pocztowy ma ambitne plany i najwyraźniej chce zostać najbardziej innowacyjnym bankiem w Polsce.

Wygląda na to, że Bank Pocztowy jako pierwszy polski bank przeniesie swoją e-bankowość do chmury. Co może to oznaczać dla klientów?

Bank Pocztowy przeniesie bankowość elektroniczną do AWS

Amazon Web Services, czyli AWS - oto najpopularniejsza dziś chmura świata. Bank Pocztowy planuje przenieść tam swoją bankowość internetową, a także aplikację mobilną. Warto przy tym podkreślić, że na podobnej zasadzie (tzw. “serwer w chmurze”) działa wiele serwisów i stron internetowych.

AWS nie bez powodu jest najpopularniejszym tego typu rozwiązaniem. Chmura obliczeniowa posiada liczne, gotowe do użycia przez administratora strony/aplikacji/serwisu usługi. Przeniesienie bankowości elektronicznej do chmury dla klientów oznaczałoby poprawę niezawodności usług Banku Pocztowego, a także wyższy poziom bezpieczeństwa.

Przeniesienie do chmury Amazon Web Services przyspieszy rozwój aplikacji

W ostatnim czasie Bank Pocztowy wdrożył nowy system CRM w błyskawicznym tempie. Trwało to zaledwie 4 miesiące, co w przypadku usług bankowych jest niemalże rekordem. Jak widać, polski bank nie zwalnia jednak tempa, chcąc wykorzystywać coraz nowsze technologie w swojej działalności.

Bank Pocztowy może pochwalić się naprawdę dobrą aplikacją mobilną. Docenili ją klienci, a aplikacja w sklepach Google Play i App Store ma świetną ocenę (4,7 gwiazdki na 5 możliwych).

Polski bank mógłby w swojej e-bankowości i aplikacji mobilnej wykorzystać choćby rozwiązania związane z AI. Takie możliwości daje AWS, zapewniając przy tym sporą automatyzację wielu procesów. Oznacza to mniejsze zaangażowanie zespołu administratorów, a także mniejszą liczbę błędów. Zwolnione zasoby mogłyby być natomiast przeniesione do tworzenia kolejnych funkcji, czy usprawnień w aplikacji.

KNF przyjrzy się migracji do AWS

Całe przedsięwzięcie można uznać za dość wymagające dla Banku Pocztowego. Chodzi oczywiście o konieczność spełnienia wielu wytycznych związanych z bezpieczeństwem danych użytkowników, czy cyberbezpieczeństwem. Swoje wymagania w tych kwestiach przekaże polska Komisja Nadzoru Finansowego.

Warto dodać, że Bank Pocztowy stara się zostać naprawdę innowacyjną instytucją. Wystarczy wspomnieć choćby o pierwszej w Polsce biometrycznej karcie płatniczej, czy weryfikacji usług przez wideoczat. Jest też ciekawy produkt - ROR na selfie - pozwalający szybko założyć podstawowy rachunek w Banku Pocztowym. Klienci Banku Pocztowego również są coraz bardziej "nowocześni". Potweirdza to choćby wzrost zainteresowania płatnościami BLIK