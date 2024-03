BLIK od lat cieszy się dużą popularnością w Polsce. Z najnowszych danych udostępnionych przez Bank Pocztowy wynika, że wciąż przybywa kolejnych chętnych do korzystania z tego rozwiązania.

Co to jest BLIK? To polski standard płatniczy, który pozwala szybko płacić za pomocą kodu. Pozwala robić bezpieczne zakupy w internecie i w sklepach stacjonarnych, bez podawania danych karty płatniczej (kod generowany jest w aplikacji danego banku na telefonie). Do systematycznie rosnących statystyk popularności tego rozwiązania przyczyniają się m.in. klienci Banku Pocztowego.

Klienci Banku Pocztowego coraz chętniej korzystają z BLIKA

Z wydanego komunikatu dowiadujemy się, że od IV kwartału 2020 r. klienci Banku Pocztowego dokonali prawie 10 mln transakcji BLIK o wartości ponad 934 mln zł. Od czasu wprowadzenia funkcji "Przelew na telefon BLIK" w tym banku (w sierpniu 2023 r.) jego klienci wykonali już ponad 3 mln płatności mobilnych BLIK, z czego już 18 proc. stanowiły właśnie przelewy na telefon.

Przedstawiciele Banku Pocztowego zauważają, że liczba klientów korzystających z możliwości szybkiego dokonywania transakcji, takich jak właśnie BLIK dynamicznie wzrasta i ten trend zostanie utrzymany. Wskazują, że popularność płatności mobilnych nieustannie rośnie, przekładając się na zmianę preferencji konsumenckich.

– Liczba klientów korzystających z możliwości szybkiego dokonywania transakcji, takich jak BLIK dynamicznie wzrasta i będzie wzrastać, ponieważ popularność płatności mobilnych stale rośnie i przyczynia się do zmiany preferencji konsumenckich. Od 2020 roku, czyli momentu wprowadzenia usługi do oferty Banku, do końca 2023 roku odnotowaliśmy prawie 10 milionów płatności BLIK. Znaczący wzrost liczby transakcji dokonywanych za pomocą BLIKA (od 1,3 mln w 2021 r. do 5 mln w 2023 r.), świadczy o rosnącym zaufaniu klientów do tego wygodnego i bezpiecznego rozwiązania płatniczego. Co więcej, tylko przez pół roku, od sierpnia do grudnia 2023 r., klienci Banku Pocztowego dokonali ponad 3 mln transakcji mobilnych BLIK, z czego 18 proc. stanowiły przelewy na telefon – wyjaśnia Joanna Moskalik, Dyrektor Departamentu Produktów Detalicznych i Usług Płatniczych Banku Pocztowego.

Ile osób korzysta z BLIKA?

BLIK został uruchomiony w 2015 r. Początkowo wydawał się rozkręcać dość powoli, ale w ostatnich latach można mówić o jego wielkim rozkwicie. Na koniec 2023 r. liczba aktywnych użytkowników BLIKA sięgnęła prawie 15,8 mln osób. Od początku działania tego polskiego systemu wykonano za jego pośrednictwem ponad 4,5 mld transakcji o wartości 614,4 mld zł.

Źródło: Bank Pocztowy