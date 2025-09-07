Słuchawki

Nowości od Baseus. Stawiają na dźwięk i AI

Podczas tegorocznych targów IFA 2025 w Berlinie Baseus zaprezentował nową linię audio Inspire. Jest ona krokiem w realizacji założonej przez markę filozofii "Base on User". Dodatkowo, firma przedstawiła również kamerę ze śledzeniem AI.

Baseus zaprezentował swoje nowe produkty: serię audio Inspire, kamerę Secuirty X1 Pro oraz serię kolejnych ładowarek i powerbanków Baseus PicoGo II generacji z opcjami magnetycznymi, obsługującymi najnowszy standard ładowania Qi 2.2.

Marzenie audiofila?

Nowa seria Inspire obejmuje trzy modele: XH1 (over-ear), XP1 (in-ear) i XC1 (clip-on). Jak informuje producent, " Wszystkie łączą technologie Bose z innowacjami Baseus, oferując audiofilską jakość, komfort i długą pracę na baterii". Jak przekonuje marka, produkty mają być realizacją filozofii "Base on user" w segmencie dźwięków premium.

Nauszne słuchawki XH1 wyposażone są w certyfikację Hi-Res / Hi-Res Wireless, obsługę Dolby Spatial Audio oraz redukcję hałasu klasy premium. Dodatkowo, mają pracować do 100 godzin na jednym ładowaniu, a przetworniki mają zapewniać wielowarstwowy bas i "krystaliczne soprany". Komfort noszenia z kolei ma być zagwarantowany dzięki nausznikom z pianki memory i lekkiemu pałąkowi.

XP1 z kolei to słuchawki kompaktowe i wszechstronne, a ich główną cechą jest adaptacyjny ANC redukujący haład so -50dB. Dodatkowo, wyposażone są one w sześć mikrofonów wspieranych przez AI, co ma sprawić, że rozmowy będą "czyste i naturalne". Na jednym ładowaniu słuchawki działają do 8 godzin; z energią z etui zaś do 45 godzin.

XC1 nastomiast wyróżnia się półotwartą konstrukcją. Dodatkowo, są chronione przed deszczem i potem, a technologia redukcji szumów również ma wspierać rozmowy i być dobrym rozwiązaniem dla sportowców i osób aktywnych. Podobnie jak XP1, na jednym ładowaniu można słuchać do 8 godzin muzyki. Z energią z etui słuchawki powinny pracować przez 40 godzin.

Monitoring i AI

Security X1 Pro to "pierwsza na świecie inteligentna kamera z podwójnym śledzeniem AI", eliminująca martwe pola w systemie monitoringu. Dzięki zastosowanej sztucznej inteligencji kamera ma nagrywać w nicy wideo w 3k Ultra HD. Kamera dodatkowo jest wyposażona w panel słoneczny.

To, z czego są znani

Na polskim rynku Baseus jest szczególnie znany ze swoich powerbanków oraz ładowarek. Kolejne produkty zasilą arsenał marki.

Seria Baseus PicoGo II to "mniejsze, szybsze i bezpieczniejsze rozwiązania do uzupełniania energii, idealne dla urządzeń Apple i nadchodzącej serii iPhone 17", jak deklaruje producent. W ramach rodziny Baseus przedstawia magnetyczny powerbank PicoGo AM61 o mocy 45 W i pojemności 10 000 mAh, magnetyczną, składaną ładowarkę bezprzewodową PicoGo AF21 3 w 1, a także uchwyt samochodowy VC2 Pro i magnetyczne powerbanki AM52.

