Zachwala chiński telefon. „Amerykanie nie potrafią go zhakować”

Nicolas Maduro, prezydent Wenezueli, na jednej z konferencji chwalił telefon marki Huawei, który otrzymał od chińskiego przywódcy Xi Jinpinga. Nazwał go „najlepszym telefonem na świecie” i twierdził, że „Amerykanie nie potrafią go zhakować”.

Donald Trump zapowiedział walkę z przemytnikami narkotyków kierującymi towary do USA. Jednym z jego celów są wenezuelscy przemytnicy. Niedawno prezydent Stanów Zjednoczonych wydał rozkaz wysłania ośmiu okrętów – w tym trzech niszczycieli i jednego okrętu podwodnego – na wody wenezuelskie.

Nicolas Maduro, prezydent Wenezueli, w obliczu narastającego kryzysu najwyraźniej szuka wsparcia w Chinach. Podczas jednego ze swoich wystąpień zachwalał telefon marki Huawei.

Chwali chiński telefon

Urządzenie było prezentem od chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, co może tłumaczyć, dlaczego Maduro określił je jako "najlepszy telefon na świecie”. Choć nie podał dokładnego modelu, najprawdopodobniej chodzi o Mate X6 - składany model wydany w 2024 r. Maduro dodał przy tym: „Amerykanie nie mogą go zhakować – ani ich samoloty szpiegowskie, ani satelity”.

Nieco ironicznie, ale firma Huawei została wpisana a tzw. Entity List Departamentu Handlu USA w maju 2019 roku z obaw, że jego sprzęt telekomunikacyjny może być wykorzystywany do szpiegostwa lub nadzoru.

„Najlepszy telefon na świecie”?

Równie kontrowersyjna jest sama kwestia systemu operacyjnego. Huawei twierdzi, że HarmonyOS oparty jest na mikrojądrze, co teoretycznie zwiększa bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie powierzchni ataku.Jednak w przeciwieństwie do Androida, HarmonyOS nie jest w pełni open-source, czyli jego kod źródłowy nie jest w całości publicznie dostępny. Ogranicza to możliwość niezależnych audytów i utrudnia zewnętrzną weryfikację bezpieczeństwa.

Według TechCrunch, HarmonyOS zawiera błędy i luki wymagające regularnych aktualizacji. Huawei twierdzi, że Mate X6 otrzymuje comiesięczne poprawki bezpieczeństwa, ale ostrzega, że "liczba modeli urządzeń objętych comiesięcznymi aktualizacjami może się zmieniać. Niektórzy operatorzy mogą wspierać aktualizacje jedynie kwartalnie”.

Tylko w sierpniu Huawei załatał 60 błędów w HarmonyOS, z czego 13 sklasyfikowano jako krytyczne. Chiński gigant posiada również stronę pomocy dla użytkowników, których urządzenia zostały zhakowane – o czym Maduro najpewniej nie wie.

Jeśli jesteście zainteresowani, jakiś czas temu Karol Żebruń opisał swoje pierwsze wrażenia z użytkowania Huawei Mate X6. Karol nie sprawdzał jednak, czy urządzenie mogą zhakować amerykańskie samoloty i satelity.