Pierwszy taki sprzęt na świecie. Nowości Ankera na IFA

Steven Yang, CEO Anker Innovations, zaprezentował nową strategię i innowacje dla marek Anker, eufy i soundcore podczas targów IFA w Berlinie.

Podczas tegorocznych targów IFA w Berlinie, firmy Anker przedstawił nową wizję rozwoju marki. Steven Yang, dyrektor generalny firmy, podkreślił, że celem jest rozwiązywanie realnych problemów konsumentów oraz wyznaczanie nowych standardów w inteligentnym sprzęcie.

Nowości od Anker, eufy i soundcore

Anker, eufy i soundcore zaprezentowały nowe produkty oparte na zaawansowanej sztucznej inteligencji i robotyce. Yang zaznaczył, że marki te koncentrują się na "tworzeniu nowych możliwości poprzez najwyższy poziom innowacji". Wśród nowości znalazły się produkty z kategorii ładowania, energii domowej, inteligentnych urządzeń oraz sprzętu audio-wideo.

Podczas targów IFA w Berlinie marka eufy zaprezentowała narzędzia projektowe wspierane przez AI, w tym drukarkę UV E1. E1 umożliwia drukowanie na powierzchniach 3D, co czyni ją jedną z najbardziej innowacyjnych drukarek na rynku.

Eufy wprowadziło również Robot Vacuum Omni S2, pierwszy na świecie robot odkurzający z technologią HydroJet™ i AeroTurbo™. Dzięki adaptacyjnemu podwoziu, S2 z łatwością pokonuje różne powierzchnie, a jego premiera w Europie planowana jest jeszcze w tym roku.

Eufy Security zaprezentowało z kolei AI Core, domowego agenta AI. System działa lokalnie, zapewniając pełną prywatność użytkowników. W ofercie znalazła się także eufyCam S4, kamera hybrydowa z panoramicznym widokiem i rozpoznawaniem twarzy.

Na uwagę zasługuje też wyjątkowe urządzenie od eufy - Marswalker. To robot sprzątający, który automatycznie rozpoznaje różne typy schodów i tworzy trójwymiarową mapę domu, zapewniając kompleksowe sprzątanie bez potrzeby zakupu wielu urządzeń. Potrafi stworzyć trójwymiarową mapę całego domu, co umożliwia mu efektywne poruszanie się między piętrami.

Robot ten nie tylko transportuje się między piętrami, ale także wraca do stacji bazowej, aby umyć mop lub opróżnić pojemnik na kurz. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się całkowicie bezobsługowym sprzątaniem.

Soundcore przedstawiło Sleep A30, inteligentne słuchawki do spania z aktywną redukcją hałasu, oraz AI Voice Recorder, urządzenie przekształcające rozmowy w transkrypcje. Nowością jest także soundcore Nebula X1 Pro, mobilna stacja kinowa z technologią Dolby Vision® i Dolby Atmos®.

Anker Prime wprowadził zaś nową generację ładowarek z inteligentnym wyświetlaczem AnkerSense View. Wśród premier znalazły się Prime 160W, Prime 300W Power Bank oraz Prime Wireless Charging Station, które oferują zaawansowane funkcje ładowania. Z kolei Anker SOLIX zaprezentował Solarbank Multisystem, modułowy system energii słonecznej, który pozwala na oszczędności na rachunkach nawet do 80 proc. Dzięki temu rozwiązaniu, użytkownicy mogą cieszyć się nowoczesnymi technologiami przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.