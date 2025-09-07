Nowa rodzina HAMMER. Ma łączyć trwałość i styl

HAMMER prezentuje na targach IFA 2025 w Berlinie nową linię swoich urządzeń - HAMMER VENTUS. W jej skład wchodzi smartphone, smartwatch oraz ring. Premiera planowana jest na II kwartał 2026 roku.

HAMMER znany jest, jak przekonuje producent, z produkcji wytrzymałych urządzeń. Najnowsza seria HAMMER Ventus ma łączyć "niezawodną odporność z eleganckim, smukłym designem", aby wpełni odpowiadać potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników.

"Postawiliśmy przed sobą wyzwanie, zebrania całego know-how w zakresie pancerności i zaszycia go w smukłym, eleganckim designie, o który często prosili nasi użytkownicy. To zupełnie nowa wizja technologii, która znalazła swoje miejsce w portfolio submarki HAMMERA" - mówi Dyrektorka Marketingu i BOK w mPTech Aleksandra Dworak.

Co wiemy VENTUS

Ventus oznacza w języku łacińskim wiatr. Nazwa "nawiązuje do opływowych kształtów nowych produktów, ale także… do powiewu świeżości w długofalowej strategii marki" - przekonuje Dworak. Sama linia ma być odpowiedzią na wymagania klientów aktywnych, ceniących sobie technologię, która "sprawdza się zarówno w mieście, jak i w terenie".

HAMMER Ventus Smartphone to pierwszy produkt z linii. Wyposażony jest w wyświetlacz 6,77” AMOLED, aparat 108 Mpx z funkcją noktowizji, baterię 5000 mAh i pełną wodoodporność IP68. Jak zapewnia producent, smartfron jest też dość smukły.

HAMMER VENTUS Smartwatch z kolei łączy aluminiową kopertę i ekran AMOLED z wodoodpornością 5 ATM. Dodatkowo, wyposażony jest w GPS oraz wsparcie AI w monitorowaniu aktywności.

Ostatni z rodziny HAMMER VENTUS Ring to tytanowy gadżet z tygodniową żywotnością baterii. Jak deklaruje producent, gwarantuje on zaawansowany monitoring zdrowia i snu, będąc jednocześnie zintegrowanym ze smartwatchem.

Premiera rynkowa zaplanowana jest na II kwartał 2026.