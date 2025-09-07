Smartfony

Nowa rodzina HAMMER. Ma łączyć trwałość i styl

przeczytasz w 1 min.
Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
Autor:AleksandraDąbrowska
Dyskutuj z nami

HAMMER prezentuje na targach IFA 2025 w Berlinie nową linię swoich urządzeń - HAMMER VENTUS. W jej skład wchodzi smartphone, smartwatch oraz ring. Premiera planowana jest na II kwartał 2026 roku.

HAMMER znany jest, jak przekonuje producent, z produkcji wytrzymałych urządzeń. Najnowsza seria HAMMER Ventus ma łączyć "niezawodną odporność z eleganckim, smukłym designem", aby wpełni odpowiadać potrzebom nawet najbardziej wymagających użytkowników. 

"Postawiliśmy przed sobą wyzwanie, zebrania całego know-how w zakresie pancerności i zaszycia go w smukłym, eleganckim designie, o który często prosili nasi użytkownicy. To zupełnie nowa wizja technologii, która znalazła swoje miejsce w portfolio submarki HAMMERA" - mówi Dyrektorka Marketingu i BOK w mPTech Aleksandra Dworak.

Co wiemy VENTUS

Ventus oznacza w języku łacińskim wiatr. Nazwa "nawiązuje do opływowych kształtów nowych produktów, ale także… do powiewu świeżości w długofalowej strategii marki" - przekonuje Dworak. Sama linia ma być odpowiedzią na wymagania klientów aktywnych, ceniących sobie technologię, która "sprawdza się zarówno w mieście, jak i w terenie". 

Uruchom wideo
Obejrzyj w

HAMMER Ventus Smartphone to pierwszy produkt z linii. Wyposażony jest w wyświetlacz 6,77” AMOLED, aparat 108 Mpx z funkcją noktowizji, baterię 5000 mAh i pełną wodoodporność IP68. Jak zapewnia producent, smartfron jest też dość smukły.

HAMMER VENTUS Smartwatch z kolei łączy aluminiową kopertę i ekran AMOLED z wodoodpornością 5 ATM. Dodatkowo, wyposażony jest w GPS oraz wsparcie AI w monitorowaniu aktywności. 

Ostatni z rodziny HAMMER VENTUS Ring to tytanowy gadżet z tygodniową żywotnością baterii. Jak deklaruje producent, gwarantuje on zaawansowany monitoring zdrowia i snu, będąc jednocześnie zintegrowanym ze smartwatchem. 

Premiera rynkowa zaplanowana jest na II kwartał 2026.

Przeczytaj także:

Komentarze

0
Zaloguj się, aby skomentować
avatar
Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych użytkowników serwisu.

    Nie dodano jeszcze komentarzy. Bądź pierwszy!

Witaj!

Niedługo wyłaczymy stare logowanie.
Logowanie będzie możliwe tylko przez 1Login.

Połącz konto już teraz.

Zaloguj przez 1Login