Update od Hisense. Nowy telewizor i kontynuacja współpracy z FIFA

Aleksandra Dąbrowska | Redaktor serwisu benchmark.pl
5 września 2025 r. na tagrach IFA 2025 Hisense zadeklarowało przedłużenie współpracy z FIFA jako oficjalny sponsor zbliżających się Mistrzostw Świata 2026. Dodatkowo, firma zaprezentowała najnowszą serię telewizora RGB MiniLED - U7S Pro.

Jak podała firma w oświadczeniu prasowym, Hisense od 2018 r. konsekwentnie buduje swoją pozycję poprzez regularną współpracę z FIFA, by "oferować kibicom coraz lepsze doświadczenia". - Futbol to nie tylko sport, ale wizja, pasja i wartości, które łączą widzów - powiedziała Wiceprezeska Hisense Group Catherine Fang.

- Dzięki filozofii „user-first” i inwestycjom w technologie obrazu: od HDR, przez Laser TV, po zaawansowane RGB-MiniLED stawiamy na immersyjne wrażenia, które podnoszą emocje i zbliżają ludzi do siebie - dodała Fang. Dyrektor ds. biznesowych FIFA Romy Gai skomentował współpracę dodając, że FIFA ceni sobie kooperację z Hisense.

Stadion w twoim domu

Jak deklaruje Hisense, zaprezentowany 116 calowy telewizor U7S Pro z technologią RGB-MiniLED i przekątnej 116 cali ma zapewniać bogactwo kolorów i precyzję obrazu. Jak chwali się producent, Hisense był pierwszym wytwórcą wprowadzającym na rynek do masowej sprzedaży telewizory w tej technologii.

"Flagowy model U7S Pro korzysta z pojedynczych czerwonych, zielonych i niebieskich diod Mini LED, zamiast tradycyjnych jednokolorowych, stosowanych w tysiącach stref przyciemniania", co w efekcie ma sprawić, że widz może oglądać obraz w pełnym słońcu bez utraty detali.

Użyty procesor Hi-View AI Engine X z kolei ma za zadanie optymalizować obraz, dźwięk i ustawienia scenariusza w czasie rzeczywistym. Z kolei powstały przy współpracy z Operą Paryską 6.2.2 CineStage X Surround ma ulepszyć wrażenia dźwiękowe. Wyróżnia się on "akustyką inspirowaną salą koncertową".

