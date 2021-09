Wprawdzie premierę Battlefield 2042 opóźniono, ale nie zrezygnowano z beta testów gry. Teraz EA przybliżyło szczegóły z nimi związane.

Otwarte beta testy Battlefield 2042 już wkrótce

EA długo dawało sygnały sugerujące, że premiera Battlefield 2042 nie zostanie przełożona, ale ostatecznie zainteresowani będą musieli poczekać do listopada. Będzie jednak okazja do przyjrzenia się rozgrywce nieco wcześniej i to nie za pośrednictwem publikowanych materiałów wideo, ale otwartych beta testów, które rozpoczną się 8 października. Wcześniej, bo już 6 października na serwery zostaną zaproszeni abonenci EA Play i osoby zamawiające grę w przedsprzedaży.

Jakiej zawartości można się spodziewać? Twórcy zdecydowali się na udostępnienie trybu Podbój i czterech unikalnych Specjalistów: Borysa - inżyniera wyposażonego w SG-36, Caspera - eksperta od kamuflażu i ataków z dużej odległości, Falck - wykwalifikowanej żołnierce wsparcia oraz Mackay'a - nomada wyposażonego w Grapple Gun. Zmagania będą toczyły się na mapie Kosmodron.

Wymagania sprzętowe bety Battlefield 2042

Otwarte beta testy Battlefield 2042 będą dostępne na PC oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation 4 i PlayStation 5. Pod tym względem nikt nie powinien czuć się zatem rozczarowany.

Trzeba jednak pamiętać, że na PC oraz nowych konsolach gra będzie ładniejsza i bardziej rozbudowana. Także jeśli chodzi o skalę bitew, w przypadku Podboju i wydajniejszych platform weźmie w nich udział maksymalnie 128 graczy (a nie 64 graczy, jak na PlayStation 4 i Xbox One). W przypadku komputerów trzeba pamiętać o konieczności spełnienia odpowiednich wymagań sprzętowych, na poniższej infografice możecie poznać szczegóły z tym związane.

Źródło: Battlefield