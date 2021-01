Producenci prześcigają się w tworzeniu podzespołów z podświetleniem LED – w sprzedaży bez problemu można spotkać karty graficzne, płyty główne, a nawet pamięci RAM. Co jednak powiecie na zasilacze z podświetleniem?

Thermaltake prezentuje zasilacze Toughpower GF2 z podświetleniem ARGB LED

Zasilacze Toughpower GF2 ARGB zastępują modele Toughpower GF1 ARGB – podobnie jak poprzednicy, jednostki występują w wersjach o mocy 650 W, 750 W i 850 W, więc są przeznaczone raczej dla wydajniejszych zestawów.

Konstrukcje cechują się dobrą jakością wykonania, dzięki czemu oferują wysoką sprawność energetyczną (80 PLUS Gold), a także niskie tętnienia napięć wyjściowych. Dodatkowym atutem jest w pełni modularne okablowanie.

Nowa seria wyróżnia się również adresowalnym podświetleniem (ARGB LED). Producent zastosował nie tylko podświetlany wentylator Riing Duo 140mm RGB, ale też podświetlane panele boczne – efektami można sterować z poziomu oprogramowania płyty głównej.

Warto dodać, że jednostki oferują też półpasywny tryb pracy (Smart Zero Fan) – oznacza to, że do 30% obciążenia wentylator pozostaje wyłączony i nie generuje żadnego hałasu.

Ile kosztują zasilacze z podświetleniem ARGB LED

Modele Toughpower GF2 ARGB już są dostępne w sprzedaży – sugerowane ceny to odpowiednio: 135 dolarów (650 W), 145 dolarów (750 W) i 165 dolarów (850 W). Za wyborem jednostek przemawia długa, 10-letnia gwarancja.

Producent szykuje gratkę dla entuzjastów - Thermaltake Toughpower TF1 1550W

Przy okazji producent zapowiedział model Thermaltake Toughpower TF1 o mocy 1550 W. To konstrukcja dla entuzjastów, która sprawdzi się w najpotężniejszych komputerach do gier i mocnych stacjach roboczych.

Zasilacz bazuje na specjalnej konstrukcja, która nie tylko zapewnia bardzo wysoką sprawność energetyczną (80 PLUS Titanium), ale też bardzo stabilne napięcia wyjściowe (tętnienia nie przekraczają 30 mV, a regulacja ±2%). Ciekawostką jest przycisk aktywujący pełną prędkość obrotową wentylatora oraz specjalne zabezpieczenia nadprądowe na przewodach SATA.

Thermaltake Toughpower TF1 1550W też został objęty 10-letnią gwarancją producenta. Zainteresowani muszą wygospodarować sporo gotówki - cena zasilacza ma wynosić ponad 2000 złotych (!).

Źródło: Thermaltake

Zobacz więcej o zasilaczach: