be quiet! poszerza ofertę swoich topowych zasilaczy – niebawem będą tutaj dostępne też słabsze jednostki, które wyróżniają się dużo lepszą ceną.

Jakiś czas temu pisaliśmy o zasilaczach be quiet! Dark Power Pro 12, które reprezentują absolutnie najwyższą półkę - to sprzęt dla najbardziej wymagających i najbardziej majętnych klientów. Jeżeli czekaliście na słabsze (i tańsze) wersje, to mamy dla Was dobre wieści – producent wprowadził do oferty nieco skromniejsze jednostki Dark Power 12.

be quiet! Dark Power 12 – mocne zasilacze dla komputerów do gier i stacji roboczych

Do serii Dark Power 12 (bez dopisku Pro) należą trzy modele: 1000 W, 850 W i 750 W – takie zasilacze sprawdzą się w wydajnych komputerach do grania i mocnych stacjach roboczych. Poniżej możecie zobaczyć krótką prezentację jednostek:

Główne cechy jednostek nie uległy zmianie. Mamy zatem do czynienia z dopracowaną platformą opartą o japońskie kondensatory o wytrzymałości termicznej do 105 stopni Celsjusza oraz topologię całego mostu (full bridge) z układem rezonansowym LLC, synchronicznym prostownikiem (SR) i konwersją DC-DC – konstrukcja ma przekładać się na bardzo wysoką sprawność energetyczną (certyfikat 80 PLUS Titanium) oraz stabilne napięcia wyjściowe. W przeciwieństwie do modeli Dark Power Pro 12, zasilacze nie korzystają z cyfrowej regulacji napięć.

Do chłodzenia elektroniki wykorzystano 135-milimetrowy wentylator Silent Wings (w specjalnej, bezramkowej wersji) – producent twierdzi, że zapewnia on optymalną cyrkulację powietrza, a przy tym cechuje się praktycznie bezgłośną pracą (nie jest to jednak półpasywna konstrukcja). Obudowę zasilaczy wykonano ze stali (w modelach Dark PowerPro 12 było to szczotkowane aluminium).

Dodatkowym atutem jest długie i w pełni modularne okablowanie, które sprawdzi się nawet w większych obudowach. Entuzjaści mogą wykorzystać funkcję Overclocking Key, która pozwala połączyć cztery niezależne linie 12 V w jedną mocną szynę - takie rozwiązanie sprawdzi się w konfiguracjach z podkręconymi procesorami i kartami graficznymi.

Ceny zasilaczy be quiet! Dark Power 12

Zasilacze be quiet! Dark Power 12 trafią do sprzedaży 9 marca – sugerowane ceny to odpowiednio:

be quiet! Dark Power 12 1000W – 1269 złotych

be quiet! Dark Power 12 850W – 1129 złotych

be quiet! Dark Power 12 750W – 969 złotych

Podobnie jak w modelach Dark Power Pro 12, za wyborem jednostek ma przemawiać też długa, 10-letnia gwarancja producenta. Czy rzeczywiście są to jednostki godne uwagi? Możemy Wam zdradzić, że niebawem sprawdzimy to w praktyce. Stay tuned!

Źródło: be quiet!

