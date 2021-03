be quiet! ulepsza chłodzenia Silent Loop – swoje pierwsze zestawy AiO dla procesorów Intel i AMD. Modele Silent Loop 2 mają być cichsze i wydajniejsze, a do tego ciekawiej wyglądać.

Chłodzenia be quiet! Silent Loop zadebiutowały już kilka lat temu, więc odświeżenie oferty było tylko kwestią czasu. Modele Silent Loop 2 to propozycja plasująca się nieco powyżej niedawno wydanych modeli Pure Loop.

be quiet! Silent Loop 2 – ulepszone chłodzenia AiO pod procesory Intel i AMD

Nowe chłodzenia to przede wszystkim nowa bloko-pompka. Tym razem mamy do czynienia z trójkomorową konstrukcją, która ma zapewniać lepszą wydajność i cichszą pracę. Co więcej, użytkownik ma możliwość sterowania prędkością obrotową pompki i dostosowania jej parametrów do swoich preferencji.

Producent zadbał też o odpowiedni wygląd sprzętu. Aluminiowa obudowa została przyozdobiona podświetlanym na biało logotypem producenta oraz obwódką z podświetleniem ARGB LED. Efektami którym można sterować z poziomu płyty głównej lub dołączanego kontrolera (w razie potrzeby można też je wyłączyć).

W ofercie producenta pojawiły cztery chłodzenia z serii Silent Loop 2, które różnią się zastosowaną chłodnicą – może ona mieć rozmiar: 120 mm, 240 mm, 280 mm lub 360 mm. Na radiatorze zainstalowano 120-milimetrowe (120/240/360) lub 140-milimetrowe (280) wentylatory Silent Wings 3.

Podobnie jak w modelach Pure Loop, producent zastosował otwór do uzupełniania chłodziwa (tzw. fillport) - element pozwoli dłużej utrzymać sprawność chłodzenia. Dodatkowo w zestawie jest dodawana buteleczka płynu chłodniczego.

Producent chwali się, że modele Silent Loop 2 to nie tylko najładniejsze, ale też najwydajniejsze AiO, jakie wprowadził na rynek. Lista kompatybilności obejmuje najpopularniejsze podstawki pod procesory Intel i AMD (w czerwcu planowane jest wydanie zapinek pod gniazdo AMD sTRX4 pod procesory Ryzen Threadripper).

Model be quiet! Silent Loop 2 120 be quiet! Silent Loop 2 240 be quiet! Silent Loop 2 280 be quiet! Silent Loop 2 360 Pompka Trójkomorowa Trójkomorowa Trójkomorowa Trójkomorowa Obroty pompki do 2800 RPM do 2800 RPM do 2800 RPM do 2800 RPM Generowany hałas

(25/50/100% RPM) 16,6 / 19,4 / 36,4 dB 16,8 / 22,3 / 38,3 dB 16,5 / 20,3 / 36,1 dB 17,7 / 23,9 / 39,8 dB Blok wodny Miedziany Miedziany Miedziany Miedziany Chłodnica 153 x 120 x 77 mm 272 x 120 x 52 mm 314 x 140 x 52 mm 390 x 120 x 52 mm Wentylatory 1x Silent Wings 3 PWM 120 mm 2x Silent Wings 3 PWM 120 mm 2x Silent Wings 3 PWM 140 mm 3x Silent Wings 3 PWM 120 mm Łożysko FDB FDB FDB FDB Obroty wentylatora do 2200 RPM do 2200 RPM do 1600 RPM do 2200 RPM Kompatybilność Intel: LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, LGA 2011(-3), LGA 2066

AMD: AM3(+), AM4 Dodatkowe Podświetlenie ARGB LED

Butelka płynu chłodniczego (100 ml)

Ceny chłodzeń be quiet! Silent Loop 2

Chłodzenia be quiet! Silent Loop 2 mają trafić do sprzedaży 6 kwietnia 2021 roku. Sugerowane ceny to odpowiednio:

be quiet! Silent Loop 2 120 – 449 złotych

be quiet! Silent Loop 2 240 – 589 złotych

be quiet! Silent Loop 2 280 – 639 złotych

be quiet! Silent Loop 2 360 – 729 złotych

Ceny nie należą do najniższych, ale jeżeli sprzęt rzeczywiście będzie cichy i wydajny, to ma szansę zainteresować bardziej wymagających odbiorców (zwłaszcza, że w końcu pojawiło się podświetlenie ARGB LED).

Źródło: be quiet!

