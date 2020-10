be quiet! Pure Loop to chłodzenie wodne AiO, jakiego jeszcze nie było. Pytanie, czy nietypowy pomysł producenta rzeczywiście się sprawdzi i pozwoli uzyskać przewagę nad standardowymi konstrukcjami.

Plusy - bardzo dobra wydajność,; - cicha praca przy niepodkręconych procesorach,; - ciekawy wygląd bloku wodnego (podświetlenie LED),; - cienka chłodnica zmieści się do większości obudów,; - kompatybilność z większością podstawek Intel i AMD,; - prosty montaż,; - możliwość uzupełniania płynu chłodzącego (+ buteleczka płynu). Minusy - przydałaby się większa porcja pasty termoprzewodzącej,; - brak wsparcia dla podstawek AMD TR4 i sTRX4,; - niektórym może brakować podświetlenia RGB LED.

Chłodzenia AiO cieszą się coraz większą popularnością wśród entuzjastów, więc producenci chętnie wprowadzają takie zestawy do sprzedaży. Większość dostępnych modeli korzysta jednak z bardzo podobnej konstrukcji – mamy do czynienia z blokopompką i aluminiową chłodnicą z wentylatorami.

Firma be quiet! postanowiła podejść do tematu w nieco inny sposób. Producent przygotował zestawy Pure Loop, gdzie zastosowano zmodyfikowany obieg z osobną pompką. Chciałoby się rzec: w końcu coś nowego! Zapowiedź chłodzeń tak nas zainteresowała, że postanowiliśmy ściągnąć nowe chłodzenie do testów i sprawdzić czy rzeczywiście nowa konstrukcja ma sens.

Porównanie chłodzeń be quiet! Pure Loop

W ofercie producenta znajdziemy cztery zestawy z serii Pure Loop – poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji.

Model be quiet! Pure Loop 120mm be quiet! Pure Loop 240mm be quiet! Pure Loop 280mm be quiet! Pure Loop 360mm Blok wodny Miedziany (niklowany)

+ podświetlenie LED Miedziany (niklowany)

+ podświetlenie LED Miedziany (niklowany)

+ podświetlenie LED Miedziany (niklowany)

+ podświetlenie LED Pompka Odsprzężona

5500 RPM Odsprzężona

5500 RPM Odsprzężona

5500 RPM Odsprzężona

5500 RPM Długość węży 400 mm 400 mm 400 mm 400 mm Chłodnica Aluminiowa

157 x 120 x 27 mm Aluminiowa

277 x 120 x 27 mm Aluminiowa

317 x 140 x 27 mm Aluminiowa

397 x 120 x 27 mm Wentylatory be quiet! Pure Wings 2

120mm PWM

(max. 2000 RPM) 2x be quiet! Pure Wings 2

120mm PWM

(max. 2000 RPM) 2x be quiet! Pure Wings 2

140mm PWM

(max. 1600 RPM) 3x be quiet! Pure Wings 2

120mm PWM

(max. 2000 RPM) Kompatybilność AMD AM3(+), AM4

Intel LGA 115X, LGA 1200, LGA 2011(-3), LGA 2066 Zalecane CPU Intel Core i3

AMD Ryzen 3 Intel Core i5

AMD Ryzen 5 Intel Core i7

AMD Ryzen 7 Intel Core i9

AMD Ryzen 9 Cena 369 zł 419 zł 459 zł 529 zł

Wszystkie zestawy bazują na tej samej konstrukcji, ale różnią się wielkością chłodnicy i wentylatorami. Większa powierzchnia rozpraszania ciepła to lepsza wydajność, ale największe modele mogą się nie zmieścić do mniejszych obudów. Naturalnie większe modele są również droższe. Trzeba więc dobrze przemyśleć zakup.

Do naszej redakcji trafił model Pure Loop 280mm, który ma oferować dobre osiągi, a przy tym mieścić się w większości standardowych obudów. Chłodzenie zostało wycenione na 459 złotych, więc jest jednym z tańszych zestawów w swojej klasie.

be quiet! Pure Loop 280 – chłodzenie AiO inne niż wszystkie

Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia ze standardowym chłodzeniem wodnym typu AiO (takim, gdzie wszystkie elementy połączono w całość - nie trzeba się trudzić ze składaniem części i ryzykować rozszczelnieniem systemu). be quiet! zastosował jednak odmienną konstrukcję niż ta, którą możemy spotkać w większości innych modeli AiO.

W odróżnieniu od standardowych zestawów, na procesorze montowany jest tylko blok wodny – główny element został wykonany z miedzi, ale od spodu pokryto go warstwą niklu. Na górze znalazło się wykończenie ze szczotkowanego aluminium, a całość przyozdobiono białym podświetleniem LED, które nadaje chłodzeniu ciekawszego wyglądu. Niektórym pewnie będzie brakować kolorowego podświetlenia RGB, ale w tym przypadku producent postawił na bardziej elegancką stylistykę.

Zmiany? Pompkę przeniesiono na węże przed chłodnicą - inżynierowie zastosowali podwójnie odsprzężoną (odizolowaną) konstrukcję, która ma zapewniać dobrą wydajność, a przy tym cechować się cichą pracą. Generowany hałas i wibracje podobno zostały ograniczone do minimum. Jak jest w rzeczywistości? Oczywiście zweryfikujemy to podczas testów.

Ciepło przekazywane jest do chłodnicy. W testowanym modelu zastosowano aluminiowy radiator typu 280 mm - podobnie jak w przypadku popularnych zestawów AiO, mamy do czynienia z konstrukcją o profilu 27 mm. Nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacyjnych osiągów, ale za to nie musimy się obawiać, że będzie zajmować za dużo miejsca.

Modele Pure Loop wyróżniają się jeszcze jednym pomysłem. Producent zastosował specjalny otwór tzw. fillport, który pozwala łatwo uzupełnić chłodziwo - rozwiązanie pozwoli dłużej utrzymać chłodzenie w dobrej kondycji (producent rekomenduje uzupełnianie płynu co 2 lata, a w zestawie dodawana jest buteleczka ze 100 ml chłodziwa). Brawo, czegoś takiego brakuje nam w innych zestawach AiO!

Węże są bardzo giętkie i mają 400 mm długości, więc nie powinno być też problemów z instalacją zestawu w większych obudowach. Oczywiście na całej długości zabezpieczono je nylonowym oplotem.

Na chłodnicy zainstalowano dwa 140-milimetrowe wentylatory Pure Wings 2 PWM (wersja high-speed). „Śmigiełka” wyposażono w łożysko typu rifle - maksymalna prędkość obrotowa wynosi 1600 RPM, ale można ją regulować za pomocą sygnału PWM.

Jak zamontować chłodzenie Pure Loop 280?

Chłodzenie pasuje prawie do wszystkich najnowszych podstawek pod procesory Intel i AMD. Wyjątkiem są tutaj jedynie gniazda TR4 i sTRX4 pod układy AMD Ryzen Threadripper – modele Pure Loop nie są z nimi kompatybilne.

W zestawie znajdziemy instrukcję montażu, wszystkie niezbędne elementy montażowe oraz małą tubkę pasty termoprzewodzącej, która powinna wystarczyć na 1-2 aplikacje. Cóż, wolelibyśmy jednak, aby producent nie oszczędzał i dodał większą porcję, która sprawdziłaby się przy ewentualnej modernizacji lub konserwacji sprzętu.

Montaż chłodzenia nie jest skomplikowany - w przypadku wykorzystanej przez nas platformy (AM4) właściwie ogranicza się do kilku kroków.

Przykręcamy dwa wentylatory do chłodnicy, a następnie montujemy ją w obudowie. Cienka chłodnica nie powinna sprawiać problemu w obudowach, aczkolwiek warto mieć na uwadze, że całość ma 52 mm grubości.

Odkręcamy standardowe wsporniki chłodzenia na płycie głównej i przykręcamy dedykowane uchwyty montażowe. Następnie smarujemy procesor pastą termoprzewodzącą i przykręcami blok wodny do wsporników.

Na koniec pozostaje podłączyć kabelki z wentylatorów do rozgałęziacza, a następnie do płyty głównej. Co ważne, kabelki z pompki i podświetlenia bloku podłączamy do adaptera i bezpośrednio do złącza SATA z zasilacza.



Blok wodny przyozdobiono białym podświetleniem LED. Jeżeli nie chcecie podświetlenia, wystarczy nie podłączać wtyczki zasilającej

Na płytach głównych z gniazdami Intel LGA 2011(-3) i LGA 2066 montaż wygląda bardzo podobnie, a w przypadku płyt Intel LGA 115X i LGA 1200 wymagane jest jeszcze zastosowanie płytki backplate do przykręcenia uchwytów montażowych.

Test chłodzenia be quiet! Pure Loop 280

Testy zestawu be quiet! Pure Loop 280 przeprowadziliśmy na platformie z procesorem AMD Ryzen 9 3900X, który działał w dwóch trybach - standardowym i ekstremalnym (po podkręcaniu do 4,2 GHz przy napięciu zasilającym 1,375 V).

Chłodzenie be quiet! Pure Loop 280 porównaliśmy do modelu be quiet! Silent Loop 280 - konwencjonalnego modelu z 280-milimetrową chłodnicą oraz popularnego coolera SilentiumPC Fortis 3 HE1425. Za kontrolę obrotów odpowiadała płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII Hero (Wi-Fi).

Do obciążenia systemu wykorzystaliśmy oprogramowanie Prime95 (mocno rozgrzewający tryb Small FFTs). W pomieszczeniu testowym panowała temperatura otoczenia około 25 stopni Celsjusza (podajemy przyrost temperatury), a pomiar głośności przeprowadzaliśmy z odległości 50 cm (bez obudowy).

AMD Ryzen 9 3900X: temperatura procesora (Δ)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek be quiet! Pure Loop 280

(max. 37 dB) 49

8 be quiet! Silent Loop 280

(max. 38 dB) 50

6 SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. 40 dB) 58

12

AMD Ryzen 9 3900X OC: temperatura procesora (Δ)

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek be quiet! Pure Loop 280

(max. 45 dB) 72

9 be quiet! Silent Loop 280

(max. 45 dB) 72

6 SilentiumPC Fortis 3 HE1425

(max. - dB) >100

12

be quiet! Pure Loop 280 poradził sobie ze schłodzeniem procesora nie tylko przy standardowych zegarach, ale też po mocnym podkręceniu (czego nie można powiedzieć o standardowym chłodzeniu powietrznym - tutaj układ momentalnie się przegrzewał, co powodowało problemy ze stabilnością pracy komputera).

Co ciekawe, chłodzenie wypadło bardzo podobnie do modelu be quiet! Silent Loop 280, więc nowa konstrukcja zaoferowała podobne osiągi do konwencjonalnego projektu. Zmiana umiejscowienia pompki nie miała jednak istotnego wpływu na generowany hałas, bo najgłośniejszym elementem zestawu i tak okazały się wentylatory (przy czym warto podkreślić, że w praktyce było je słychać dopiero przy podkręconym procesorze).

be quiet! Pure Loop 280 - rzeczywiście takie super?

Jak oceniamy nowe chłodzenie be quiet!? Pure Loop 280 to udana konstrukcja, a przy tym powiew świeżości na rynku zestawów AiO. Nie uważamy jednak, ze jest to rewolucja, która wywróci ten rynek do góry nogami.

Producent postawił na zmodyfikowany obieg z osobną pompką, który jest ciekawą odmianą dla typowych zestawów innych producentów. Nadal jednak mówimy o konstrukcji AiO ze smukłą chłodnicą, więc nie powinniśmy oczekiwać rewelacyjnych osiągów, jak z najlepszych zestawów LC (aczkolwiek producent zastosował fillport, który pozwoli utrzymać dłuższą sprawność zestawu).

Oznacza to, że chłodzenie w praktyce powinno zainteresować entuzjastów, którzy szukają czegoś wydajniejszego od standardowych coolerów CPU, ale nie chcą inwestować w customowe układy LC. Nasze testy wykazały, że jego wydajność stoi na całkiem przyzwoitym poziomie - możliwe jest tutaj schłodzenie mocno podkręconego procesora (i to nie byle jakiego, bo mówimy o 12-rdzeniowym Ryzenie 9 3900X!), co przełoży się na lepsze osiągi komputera.

Przy mniej gorących jednostkach można także liczyć na bardzo cichą pracę zestawu. Przy tych bardziej gorących poziom generowanego hałasu jest wyraźnie wyższy, niemniej jednak nie jest to bardzo głośna konstrukcja (w większości przypadków i tak pewnie będzie zagłuszana przez inne podzespoły komputera).

Chłodzenie AiO oczywiście rządzi się też swoimi prawami. Model Pure Loop 280 jest prosty w montażu, więc będzie odpowiedni także dla mniej doświadczonych użytkowników. Zestaw pasuje do większości podstawek pod procesory Intel i AMD. Szkoda, że producent nie postarał się o wsparcie dla Threadripperów i nie dodał większej porcji pasty termoprzewodzącej - to właściwie jedyne minusy, które znaleźliśmy w tej konstrukcji.



Blok wodny przyozdobiono białym podświetleniem LED, ale niektórym może brakować podświetlenia RGB LED

Najważniejsze, że zestaw wcale nie jest tak drogi – wersja z 280-milimetrową chłodnicą kosztuje 460 złotych, więc jest jedną z tańszych w tej kategorii. Patrząc przez pryzmat ceny, dla nas jest to interesująca propozycja, którą warto rozważyć przy składaniu wydajnego komputera z mocnym procesorem.

be quiet! Pure Loop 280 - ocena końcowa:

bardzo dobra wydajność

cicha praca przy niepodkręconych procesorach

ciekawy wygląd bloku wodnego (podświetlenie LED)

cienka chłodnica zmieści się do większości obudów

kompatybilność z większością podstawek Intel i AMD

prosty montaż

możliwość uzupełniania płynu chłodzącego (+ buteleczka płynu)



przydałaby się większa porcja pasty termoprzewodzącej

brak wsparcia dla podstawek AMD TR4 i sTRX4

niektórym może brakować podświetlenia RGB LED

86% 4,3/5

