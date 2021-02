Firma Thermaltake głównie jest kojarzona z obudowami i zasilaczami komputerowymi, ale w jej ofercie można znaleźć także chłodzenia procesorów. Ostatnio producent zaprezentował trzy nowe modele z serii Toughair, które mogą znaleźć swoich zwolenników.

Nowe chłodzenia zostały zaprezentowane na początku roku, ale dopiero teraz poznaliśmy szczegóły techniczne. Głównym atutem jest tutaj specjalny wentylator - Toughfan 12, który ma zapewniać wysokie ciśnienie statyczne, a przy tym cechować się cichą pracą (dodatkowo został on wyposażony w system tłumiący drgania). Czy mają szansę wejść do grona najlepszych coolerów CPU?

Producent chwali się prostym systemem montażu i szeroką kompatybilnością - nowe modele pasują do najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD (w tym LGA 1200 i AM4).

Thermaltake Toughair 110

Toughair 110 to konstrukcja typu top-flow, która zmieści się do mniejszych obudów. Producent zastosował tutaj aluminiowy, asymetryczny radiator z czterema ciepłowodami, a także 120-milimetrowy wentylator Toughfan 12.

Chłodzenie poradzi sobie z jednostkami o TDP do 140 W. Dzięki specjalnej konstrukcji, cooler odprowadza ciepło z procesora, a przy tym owiewa elementy przy podstawce (m.in. sekcję zasilania płyty głównej i moduły pamięci RAM).

Thermaltake Toughair 310

Thermaltake Toughair 310 to wieżowy model – mamy tutaj do czynienia z aluminiowym radiatorem i czterema rurkami cieplnymi. Na aktywną część chłodzenia składa się 120-milimetrowy wentylator Toughfan 12.

Toughair 310 zapewnia lepsze możliwości odprowadzania ciepłą – podobno jest on w stanie schłodzić procesory o TDP do 170 W. Warto jednak zaznaczyć, że konstrukcja ma prawie 160 mm wysokości, więc nie zmieści się do mniejszych obudów.

Thermaltake Toughair 510

Toughair 510 to właściwie Toughair 310 z dwoma wentylatorami. Nadal mamy do czynienia z wieżowym radiatorem z czterema ciepłowodami, ale konstrukcja jest owiewana przez dwa wentylatory Toughfan 12.

Wentylatory ustawiono w konfiguracji push-pull, co ma zapewniać lepsze możliwości odprowadzania ciepła (do 180 W). Cooler ma prawie 160 mm wysokości, więc warto potwierdzić jego kompatybilność z obudową.

Model Thermaltake Toughair 110 Thermaltake Toughair 310 Thermaltake Toughair 510 Radiator horyzontalny (aluminiowy) wieżowy (aluminiowy) wieżowy (aluminiowy) Ciepłowody 4x 6 mm (miedziane) 4x 6 mm (miedziane) 4x 6 mm (miedziane) Wentylator 1x Toughfan 12 1x Toughfan 12 1x Toughfan 12 Obroty wentylatora 500 - 2000 RPM 500 - 2000 RPM 500 - 2000 RPM Wymiary 137,7 x 123,6 x 114,1 mm 123,6 x 71,7 x 159,5 mm 123,6 x 98,8 x 159,5 mm Kompatybilność Intel LGA 1200/1156/1155/1151/1150

AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2/FM1 Wydajność 140 W 170 W 180 W Cena 35 dolarów 35 dolarów 45 dolarów

Ile kosztują chłodzenia Thermaltake Toughair?

Nowe chłodzenia niebawem pojawią się w sprzedaży. Co ważne, nie będą to specjalnie drogie konstrukcje – modele Thermaltake Toughair 110 i 310 zostały wycenione na 35 dolarów, a Thermaltake Toughair 510 na 45 dolarów.

Źródło: Thermaltake

