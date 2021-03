Ciche, kompaktowe, a do tego wydajne - be quiet! zaprezentował nowe chłodzenie dla procesorów, które powinno zainteresować osoby składające kompaktowe komputery PC.

be quiet! Pure Rock Slim 2 to następca modelu be quiet! Pure Rock z 2016 roku. Cooler na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, ale producent wprowadził w nim kilka istotnych modyfikacji.

be quiet! Pure Rock Slim 2 – ciche i kompaktowe chłodzenie procesora

Nowy Pure Rock Slim wykorzystuje wieżowy radiator z aluminiowymi żeberkami oraz trzy miedziane rurki cieplne. Na aktywną część chłodzenia składa się 92-milimetrowy wentylator Pure Wings 2 PWM – jego maksymalna prędkość obrotowa wynosi 2000 RPM, a generowany hałas nie przekracza 25,4 dB.

Chłodzenie pasuje do najpopularniejszych podstawek pod procesory Intel i AMD: LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200, AM3+ i AM4 (w przypadku platform AMD zastosowano zoptymalizowany montaż pod kątem lepszego przepływu powietrza). Dodatkowym atutem jest kompatybilność z wysokimi modułami pamięci RAM.

Pure Rock Slim 2 nie zalicza się do zbyt rozbudowanych konstrukcji, ale powinien oferować całkiem dobre osiągi - producent deklaruje, że cooler poradzi sobie ze schłodzeniem układów o współczynniku TDP do 130 W (czyli w zasadzie z wszystkimi mainstreamowymi modelami, wliczając w to układy Core i9 i Ryzen 9).

Specyfikacja chłodzenia be quiet! Pure Rock Slim 2

radiator: wieżowy (aluminiowy)

ciepłowody: 3x 6 mm (miedziane)

wentylator: Pure Wings 2 92mm PWM

prędkość obrotowa: do 2000 RPM

wydajność: 130 W

kompatybilność: AMD AM3+, AM3 Intel LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1200

waga: 385 g

wymiary: 58 x 97 x 135 mm

Cena chłodzenia be quiet! Pure Rock Slim 2

Model Pure Rock Slim 2 trafi do sprzedaży 23 marca w cenie 25,90 euro (u nas powinno to być około 110-120 złotych). Czy ma szansę podbić rynek? Jeżeli ktoś szuka mniejszego modelu o ciekawej stylistyce, na pewno jest to propozycja godna rozważenia.

Źródło: be quiet!

