Serial The Last of Us już teraz budzi emocje. Za kilka miesięcy przekonamy się, czy twórcy podołali dużemu wyzwaniu.

Kiedy premiera serialu The Last of Us?

Każda platforma streamingowa ma w swojej ofercie kilka pozycji określanych mianem hitów. Propozycji niemalże obowiązkowych dla decydujących się na opłacanie abonamentu. Czy w przypadku HBO Max dołączy do tego grona serial The Last of Us? Przekonamy się już wkrótce, bo, jak ujawniono, premierę zaplanowano na 16 stycznia przyszłego roku.

W Polsce czeka nas nocna premiera, z niedzieli na poniedziałek, co raczej nie powinno stanowić niespodzianki dla osób już zaznajomionych z polityką HBO. Tak samo jak fakt, że nowe odcinki będą pojawiać się nie tylko na platformie HBO Max, ale również na antenie stacji HBO.

The Last of Us na HBO Max. O czym będzie?

Wiele przemawia za tym, iż The Last of Us będzie produkcją wartą uwagi. Gracze mają tu niezwykle miłe wspomnienia związane z gami The Last of Us, historia serialu też skupi się na losach Joela i Ellie. W ich rolach wystąpią Pedro Pascal oraz Bella Ramsey, ale to akurat póki co spotyka się z dość mieszanym odbiorem. Zwłaszcza Bella Ramsey ma tu wiele do udowodnienia malkontentom. Zaplanowano 10 odcinków przygody rozgrywającej się w postapokaliptycznym świecie, 20 lat po upadku współczesnej cywilizacji.

Zdecydowanie mniej zastrzeżeń jest co do innych nazwisk. Konkretnie twórców serialu. To bowiem Craig Mazin, który dla HBO pracował już przy wysoko ocenianym serialu Chernobyl oraz Neil Druckmann określany jednym z ojców serii gier The Last of Us i Uncharted.

Przy okazji ogłoszenia daty premiery nie zaprezentowano nowego zwiastuna. Poniżej zamieszamy ten, którym twórcy serialu pochwalili się miesiąc temu.

Zwiastun serialu The Last of Us

Źródło: @hbomaxpolska