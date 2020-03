Projektory do urządzenia z założenia delikatne. Czy jednak zawsze musimy się o nie martwić? Nowy BenQ poradzi sobie z temperamentem dziecka, sprawdzi się w podróży, a na dodatek współpracuje z witryną z aplikacjami Aptoide TV.

Jasność 500 ANSI lumenów z perspektywy użytkownika projektora stacjonarnego to jasność niewielka. Jednak gdy nie będziemy przesadzać z przekątną obrazu, taki parametr da się zaakceptować jako używalny. Tym bardziej jeśli dodamy, że jest to jasność niewielkiego projektora podręcznego, który nie boi się zachlapania (zgodność z IPX2), a nawet upadku z wysokości pół metra. Taki jest BenQ GS2.

Niewielki, ale użyteczny projektor BenQ GS2

LEDowy projektor BenQ GS2 rozmiarami i kształtem przypomina niewielkie satelitarne głośniki Hi-Fi stosowane w bezprzewodowych systemach audio Bluetooth. Jest to urządzenie o charakterze przenośnym i bezprzewodowym za sprawą wbudowanego akumulatora i głośnika (2 x 2W), z którym możemy połączyć się właśnie przez Bluetooth.



Przekątne obrazu jakie uzyskamy przy danej odległości w metrach od projektora

Na dodatek BenQ GS2 skomunikuje się z lokalna siecią Wi-Fi 2,4 lub 5 GHz (adapter dołączony do zestawu), by strumieniować treści z takich platform jak Netflix, YouTube czy Amazon Prime. W tym celu nie będzie potrzebne żadne dodatkowe urządzenie. Projektor działa w systemie Android 6.0 i można na nim skorzystać z witryny Aptoide TV. Projektor wyświetli też materiały, które prześlemy do niego ze smartfona.

Dla kogo i po co BenQ GS2

Przeznaczenie BenQ GS2, to zapewnienie i prostej obsługi, która nie wymaga żadnych dodatkowych działań poza uruchomieniem urządzenia i sparowaniem z zewnętrznymi źródłami sygnału. Tym samym nawet dzieci poradzą sobie z obsługą projektora. Jego odporność, ograniczona oczywiście, ale zawsze większa niż zwykłego projektora, też stanowi zaletę w przypadku obsługi przez najmłodszych. Również złącze zasilacza zatrzaskuje się magnetycznie, co eliminuje ryzyko przypadkowego jego wyrwania.

O przyjazności BenQ GS2 w stosunku do dzieci świadczy zastosowanie czujnika blokującego świecenie wbudowanej lampy gdy wykryte zostanie dziecko pomiędzy ekranem a projektorem. Wbudowany czasomierz, to inna wartość dodana, która pozwoli rodzicom dawkować rozrywkę w odpowiednich porcjach.

Takie urządzenie przydatne będzie na wakacjach, w wolnych chwilach w domu. Do sprzedaży BenQ GS2 wchodzi od połowy marca 2020 roku dlatego być może zyska zainteresowanie rodziców, którzy myśleli o takim produkcie, a w obliczu zamkniętych przez najbliższe tygodnie szkół będą zmotywowani do zakupu. Cena sugerowana to 2749 złotych i to chyba najbardziej gorzka pigułka jaką trzeba przełknąć w tym przypadku.

Podsumowanie parametrów BenQ GS2:

technologia: LED DLP

jasnośc: 500 ANSI lumenów

obiektyw: z autofokusem

rozdzielczość: 1280 x 720 pikseli

akceptowalna rozdzielczość wejściowa: od 480i do 1080p

sugerowana przekątna: 40 do 100 cali

wydajność lampy: 20 tysięcy godzin (30 tysięcy w trybie Eco)

system: Android 6.0

pamięć: 2 GB RAM, 8 GB wbudowanej

dźwięk: wbudowany głośnik 2 x 2 W lub wyjście na zewnętrzny Bluetooth

złącza: HDMI 1.4a, USB 2.0 typ A, USB typ C, zasilacz, minijack

łączność bezprzewodowa: Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, Bluetooth 4.0

zabezpieczenia: czujnik światła, odporność IPX2, odporność na upadek z 0,5 m

zasilanie: wbudowany akumulator (czas pracy do 3 godzin) / zewnętrzny zasilacz (pobór mocy 42W przeciętnie)

głośnośc: 31 dBA (29 dBA w trybie Eco)

wymiary: 139 x 144 x 139 mm

waga: 1.6 kg

Źródło: BenQ

