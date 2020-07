Czekacie na Marvel’s Avengers? Zatrzymajcie się na chwilę. Twórcy gry podali szczegóły dotyczące startujących już wkrótce beta testów, zaprezentowali też nowe materiały wideo z rozgrywki.

Beta testy Marvel’s Avengers - terminy i zawartość

O tym, że Marvel's Avengers można będzie sprawdzić przed premierą wiadomo od dawna. Nikt nie ukrywał też, że beta testy odbędą się w sierpniu. Teraz znane są już dokładne terminy i warto się im przyjrzeć, ponieważ wszystko zależy od preferowanej platformy, a także od planów zakupu (bądź nie) gry w przedsprzedaży.

7 - 9 sierpnia - korzystający z przedsprzedaży na PlayStation 4

14 - 16 sierpnia - korzystający z przedsprzedaży na Xbox One oraz PC, wszyscy posiadacze PlayStation 4

21 - 23 sierpnia - otwarte beta testy

Przedstawiciele Crystal Dynamics twierdzą, iż zależało im na zapewnieniu fanom dogłębnego spojrzenia na to, czego mogą się spodziewać po tym tytule. Wygląda na to, że nie są to puste slogany. Zawartość wersji beta zapowiada się obiecująco. Można będzie sprawdzić fragmenty rozgrywki na moście Golden Gate (pokazywane przy pierwszych zapowiedziach), ale również dwie misje dla jednego gracza i urywki z trybu kooperacji z trzema rodzajami wyzwań. Grywalnymi bohaterami będą tutaj Iron-Man, Kamala Khan, Czarna Wdowa oraz Hulk. Pojawi się też możliwość rzucenia okiem na system rozwoju postaci.

Marvel’s Avengers pozwoli zagrać jako Hawkeye

Powyższy materiał wideo przybliżający beta testy nie jest jednym, na który warto spojrzeć. Opublikowano też zwiastun z zapowiedzią kolejnej grywalnej postaci. Gra ma się o rozrastać po premierze, jak się okazuje w pierwszej kolejności pojawi się Hawkeye.

Wypada dodać, że debiut finalnej wersji Marvel's Avengers odbędzie się 4 września. Do listy wyżej wymienionych platform można będzie dopisać jeszcze PlayStation 5 i Xbox Series X. Po ich pojawieniu się na rynku.

Źródło: Cenega Polska

Warto zobaczyć również: