Czekacie na Marvel's Avengers? Oficjalnie ogłoszono dziś, że lista platform docelowych będzie tu dłuższa niż początkowo zapowiadano.

Marvel's Avengers z darmowymi ulepszeniami na PlayStation 5 i Xbox Series X

Jakiś czas temu Square Enix zdecydowało się opóźnić premierę Marvel’s Avengers. Tym razem plany nie powinny już się zmienić, gra ma pojawić się na rynku 4 września. Właśnie wtedy trafi na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Na tym jednak nie koniec.

Pod koniec roku w Marvel's Avengers można będzie zagrać również na PlayStation 5 i Xbox Series X. To nie jedyna dobra informacja. Posiadający wersję na konsolę obecnej generacji będą mogli ulepszyć ją za darmo do wersji na konsolę nowej generacji - z PlayStation 4 na PlayStation 5 lub Xbox One na Xbox Series X. Można będzie przy tym zachować osiągnięte postępy, a więc bez problemów kontynuować rozpoczętą zabawę. Twórcy przewidują też rozgrywkę międzygeneracyjną (pomiędzy konsolami tego samego producenta).

Na dokładne szczegóły techniczne dotyczące wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X trzeba jeszcze poczekać. Potwierdzono dość ogólnie te ulepszenia, których można oczekiwać w ciemno, czyli szybkie czasy ładowania, wyższą rozdzielczość, ulepszone tekstury czy ray tracing. Wersja na PlayStation 5 ma wykorzystywać często akcentowany, ultraszybki dysk SSD, a także technologię haptyczną DualSense.

Już jutro prezentacja Marvel's Avengers

Póki co Crystal Dynamics i Square Enix nie zalewają nas nadmiarem materiałów wideo promujących Marvel's Avengers. Spragnieni nowych informacji dotyczących rozgrywki oraz jej fragmentów lada moment coś jednak otrzymają.

Już jutro, 24 czerwca o godz. 19:00 naszego czasu odbędzie się prezentacja Marvel's Avengers. Zainteresowani będą mogli śledzić ją na oficjalnej stronie gry.

Źródło: Square Enix

Warto zobaczyć również: