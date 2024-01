Orange wprowadza usługę Bezpieczny Roaming, która ochroni przed wysokimi rachunkami te osoby, które przed opuszczeniem Unii Europejskiej zapomną wykupić pakiet roamingowy.

Wprowadzona w 2017 roku zasada "Roam Like At Home" to zbawienie dla osób podróżujących po krajach UE, ale poza wspólnotą nie jest już tak kolorowo. W wybranych krajach koszt przesłania 1 MB w roamingu Orange wynosi nawet 44 zł, więc koszt obejrzenia jednego odcinka serialu może być liczony w dziesiątkach tysięcy złotych.

Co prawda europejscy operatorzy mają obowiązek nałożenia miesięcznego limitu kosztów transmisji danych w wysokości 100 euro, ale wybierając się do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Turcji, USA, Chin czy dziesiątków innych krajów na trzycyfrowy rachunek można się narazić w kilka sekund. Orange przybywa z rozwiązaniem tego problemu.

Bezpieczny Roaming w Orange

Bezpieczny Roaming to usługa polegająca na automatycznej aktywacji taniego pakietu roamingowego po przekroczeniu Unii Europejskiej.

Operator przygotował dwa pakiety:



odnawialny pakiet 1 GB na 24 godziny za 15 zł;

jednorazowy pakiet 10 GB na 15 dni za 79 zł.

Drugi pakiet obejmuje nie tylko internet, ale i obniżone stawki za SMS-y, MMS-y i połączenia głosowe.

Pakiet 1 GB za 15 zł będzie się odnawiał automatycznie do momentu, w którym użytkownik pozostanie poza UE i będzie miał aktywną transmisję danych lub nie wykupi pakietu 10 GB. Aby podczas zagranicznej podróży nie narazić się na jakiekolwiek koszta, wystarczy wyłączyć transmisję danych w smartfonie.

Usługa Bezpieczny Roaming będzie aktywna u wszystkich użytkowników, którzy podpiszą umowę z Orange od 21 stycznia 2024. Pozostali mogą ją aktywować ręcznie w aplikacji lub wysyłając SMS:

abonenci - SMS o treści BR na numer 80060;

użytkownicy ofert na kartę - SMS o treści BR na numer 80214.

Bezpieczny Roaming w Orange działa w Albanii, Algerii, Andorze, Argentynie, Australii, Bośni i Hercegowinie, Brazylii, Chile, Chinach, Czarnogórze, Egipcie, Filipinach, Hongkongu, Indiach, Indonezji, Izraelu, Japonii, Jordanii, Kambodży, Kanadzie, Katarze, Kolumbii, Korei Południowej, Kosowie, Kostaryce, Macedonii Północnej, Malezji, Maroku, Mauritiusie, Meksyku, Mołdawii, Nowej Zelandii, Peru, Republice Południowej Afryki, Senegalu, Serbii, Singapurze, Sri Lance, Stanach Zjednoczonych, Szwajcarii, Tajlandii, Tunezji, Turcji, Wietnamie, Wybrzeżu Kości Słoniowej oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.